Студента на Алтае осудят за вербовку в террористическую организацию

Он проникся преступной идеологией и стал завлекать других

21 ноября 2023, 14:04, ИА Амител

Сотрудники ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении иностранного студента одного из алтайских вузов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

С начала 2023 года молодой человек публично оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации. В разговорах он также называл идеологию организации верной и уговаривал других людей присоединиться к ней.

В ходе следствия задержанный рассказал о том, что сам проникся идеологией в 2022 году и готов воевать против "неверных".

Студент проходит по целому ряду статей УК. Его дело передали в суд.