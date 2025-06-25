Студентка АлтГПУ создала проект по информатике на корейском языке и победила в конкурсе

Проектную работу она защитила в Сеуле

25 июня 2025, 14:20, ИА Амител

Корпус АлтГПУ / Фото: архив amic.ru

Студентка Алтайского педуниверситета (АлтГПУ) Любовь Рубежанская стала единственным представителем России на престижной конференции университета Корё в Сеуле. Она с командой успешно защитила научный проект на корейском языке.

Любовь представила работу по разработке и оптимизации алгоритмов сортировки для школьной информатики. Проект включал анализ методов, оценку их скорости и эффективности при работе с данными разного объема.

Команда проекта:

Ведущий докладчик: Любовь Рубежанская (совмещала статус студента АлтГПУ и Университета Корё – обязательное условие участия).

Представитель научной школы: Михаил Савкин (студент АлтГПУ).

Российский куратор: доцент Дина Кошева.

Корейский куратор: представитель Университета Корё.

Конференция собрала около 800 участников, в том числе 24 иностранца: кроме Любови Рубежанской из России, это шесть студентов из Китая, четверо из США, трое из Вьетнама, семеро из Индии и еще трое из Казахстана.

Защита включала две части. Сначала – теоретическое изложение. Затем – практика: программирование алгоритмов, создание тестовых данных разной сложности, замер времени их работы, анализ производительности методов сортировки и визуализацию результатов.

Жюри выбрало пять лучших проектов конференции. В их число вошла и работа команды с участием Любови Рубежанской.