Студентка АлтГПУ создала проект по информатике на корейском языке и победила в конкурсе
Проектную работу она защитила в Сеуле
25 июня 2025, 14:20, ИА Амител
Студентка Алтайского педуниверситета (АлтГПУ) Любовь Рубежанская стала единственным представителем России на престижной конференции университета Корё в Сеуле. Она с командой успешно защитила научный проект на корейском языке.
Любовь представила работу по разработке и оптимизации алгоритмов сортировки для школьной информатики. Проект включал анализ методов, оценку их скорости и эффективности при работе с данными разного объема.
Команда проекта:
- Ведущий докладчик: Любовь Рубежанская (совмещала статус студента АлтГПУ и Университета Корё – обязательное условие участия).
- Представитель научной школы: Михаил Савкин (студент АлтГПУ).
- Российский куратор: доцент Дина Кошева.
- Корейский куратор: представитель Университета Корё.
Конференция собрала около 800 участников, в том числе 24 иностранца: кроме Любови Рубежанской из России, это шесть студентов из Китая, четверо из США, трое из Вьетнама, семеро из Индии и еще трое из Казахстана.
Защита включала две части. Сначала – теоретическое изложение. Затем – практика: программирование алгоритмов, создание тестовых данных разной сложности, замер времени их работы, анализ производительности методов сортировки и визуализацию результатов.
Жюри выбрало пять лучших проектов конференции. В их число вошла и работа команды с участием Любови Рубежанской.
18:20:11 25-06-2025
В Сеуле? Замечательно! Ну хоть не в Пхеньяне!
08:08:49 26-06-2025
Гость (18:20:11 25-06-2025) В Сеуле? Замечательно! Ну хоть не в Пхеньяне!... Будут проводить в Пхеньяне - поучаствует и там (я надеюсь)...