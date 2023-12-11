Студентка АлтГПУ сыграет в матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола – 2024

Защитник университетской команды Кристина Лебедева стала победительницей ноября в голосовании на MVP от дивизиона "Восток"

11 декабря 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Студентка алтайского педагогического университета сыграет в матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола – 2024. Как сообщает "Алтайский спорт", защитник команды АлтГПУ Кристина Лебедева стала победительницей в голосовании ноября на MVP от дивизиона "Восток".

В сезоне 2023/24 она в среднем набирает 12,4 очка, а также делает шесть подборов за одну игру.

В матче звезд АСБ сборная "Востока" встретится со сборной "Запада". В составы команд войдут баскетболистки, признанные лучшими по итогам голосования игроков, тренеров и менеджеров. Сам матч звезд студенческой ассоциации баскетбола состоится 23 января 2024 года в Красноярске.