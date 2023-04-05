Студентов с 1 сентября начнут обучать неприятию экстремизма и терроризма

Изменения коснутся как образовательных программ бакалавриата, так и магистратуры

05 апреля 2023, 10:13, ИА Амител

Фото: amic.ru

В образовательные стандарты высшего образования включили формирование гражданской позиции по неприятию экстремизма и терроризма, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий приказ Минобразования РФ опубликован на портале правовой информации. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно документу, изменения коснутся как образовательных программ бакалавриата, так и магистратуры.