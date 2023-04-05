Студентов с 1 сентября начнут обучать неприятию экстремизма и терроризма
Изменения коснутся как образовательных программ бакалавриата, так и магистратуры
05 апреля 2023, 10:13, ИА Амител
В образовательные стандарты высшего образования включили формирование гражданской позиции по неприятию экстремизма и терроризма, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий приказ Минобразования РФ опубликован на портале правовой информации. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.
Согласно документу, изменения коснутся как образовательных программ бакалавриата, так и магистратуры.
"В рамках изменений образовательную задачу по обеспечению обучающегося формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению заменили на позицию "способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности", – уточняет издание.
13:24:26 05-04-2023
Этому можно именно обучить?
15:40:39 05-04-2023
Гость (13:24:26 05-04-2023)Этому можно именно обучить?... На личном примере в семье и в обществе.
13:30:57 05-04-2023
Если скакать и что то кричать "Кто не скачет...", то можно хоть что привить и обучить.
15:00:31 05-04-2023
А неприятию воровства, кумовства и коррупции тоже обучат? Ну чтобы два раза не вставать. От них ведь куда больше бед в стране происходит...
15:14:10 05-04-2023
У нас в РФ непринятие коррупции и воровства считается экстремизмом и терроризмом. Многие борцы с коррупцией и воровством убиты, многие посажены в тюрьму, как экстремисты. Спасибо АМИК за полезные изменения на сайте: возможность коротко выразить свое согласие или несогласие .
15:25:17 05-04-2023
Этому нужно обучать в детстве. Вернее, нужно объяснить, что такое законы и почему важно их исполнять, объяснить почему нельзя убивать людей итд. А в институтах, извините, это поздно делать.