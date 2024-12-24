Студенты алтайского МИЭМИС стали победителями статусных конкурсов

В вузе уверены: у ребят есть все шансы на отличную карьеру

24 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Студент МИЭМИС Айдар Акулов / Фото: пресс-служба АлтГУ

Студенты Международного института экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС, готовит по разным направлениям в сфере экономики, бизнеса и управления) АлтГУ показывали в 2024 году успехи на разных конкурсах и в программах. Например, Аялга Ламажык стала победителем V Всероссийского кейс-чемпионата по предпринимательству MIR. А Айдар Акулов лидировал в акселерационной программе "Бизнес-инноваторы: Алтай – Азия". Ребята отметили, что добиться таких высоких результатов им помогли не только актуальные знания, но и практические навыки, полученные в вузе.

Аялга Ламажык – студентка второго курса направления "Государственное и муниципальное управление". На финальном этапе Всероссийского кейс-чемпионата по предпринимательству MIR Аялга решала кейс по социальному предпринимательству от компании "Директ-Авто".

"Передо мной стояла задача разработать предложения по развитию страницы во "ВКонтакте" и повышения потенциала компании. На этапе проработки идей у меня возникло множество вариантов, однако я сосредоточилась на нескольких наиболее перспективных, опираясь на заданный регламент и ограниченные временные рамки. Данный кейс для меня является особенным, потому что я получила большой опыт, разрабатывая его в течение месяца, учитывая все детали и аспекты", – рассказала студентка.

И добавила, что работа, сделанная от всего сердца, приносит результаты. Сокурсникам она передала напутственное слово: "Не останавливайтесь и не сдавайтесь, друзья, пробуйте заново до тех пор, пока не получится, находите себя в любом направлении и занимайтесь любимым делом!"

Студентка МИЭМИС Аялга Ламажык / Фото: пресс-служба АлтГУ

Айдар Акулов – студент второго курса магистратуры направления "Бизнес и финансовая аналитика". В рамках акселерационной программы "Бизнес-инноваторы: Алтай – Азия" он представил свой проект "Система осмотра авто при ДТП "Эксперт". Студент МИЭМИС предложил систему, основанную на искусственном интеллекте, способную провести первичный осмотр автомобиля с видимыми повреждениями.

"Участие в акселераторе дало мне новые знания и навыки, что стало для меня полезным и новым опытом. Практические занятия оказались для меня довольно знакомыми, так как я уже участвовал в подобных программах", – отметил Айдар Акулов.

Проект "Система автоматического осмотра авто при ДТП "Эксперт" – это инновационная технология на основе нейросети, которая позволяет с помощью фотографий оценивать повреждения автомобилей. Концепция проекта уже сформирована, и дальнейшая разработка будет продолжаться с партнерами вне рамок акселератора.

"Я определенно рекомендую участие в подобных программах, так как это отличная возможность продемонстрировать свои навыки и проект профессиональному сообществу. Здесь можно выиграть грант, найти финансирование, завести полезные контакты и даже партнеров, которые помогут воплотить идеи в жизнь. Это бесценный опыт общения, презентаций и вдохновение для дальнейшей работы!"– добавил Айдар.

В вузе подчеркнули, что победа ребят – заслуженная. Студенты МИЭМИС всегда в курсе самых актуальных изменений в своих профессиональных областях. Учебные программы разработаны с учетом современных требований рынка труда и постоянно обновляются в соответствии с последними тенденциями. В процессе обучения студенты не только изучают теорию, но и активно применяют ее на практике.

Участие в бизнес-форумах, акселераторах и кейс-чемпионатах позволяет проверить свои знания и развить важные профессиональные компетенции. Многие мероприятия проходят на региональном, всероссийском и даже международном уровне, что дает возможность студентам заявить о себе на широкой арене, подчеркнули в учебном заведении.

МИЭМИС активно поддерживает студентов, стремящихся реализовать свои собственные проекты. Например, участие в акселераторах помогает не только сформировать бизнес-идею, но и привлечь потенциальных инвесторов, получить финансирование или найти партнеров для ее реализации. Это реальный шанс воплотить свои задумки в жизнь уже в процессе обучения.

Как итог: уже на этапе обучения многие студенты начинают работать в крупных компаниях благодаря сотрудничеству МИЭМИС с ведущими работодателями региона и страны. Выпускники института становятся востребованными специалистами в сферах экономики, управления и IT.