Студенты Алтайского педуниверситета завоевали несколько наград на всероссийском фестивале

Призовые места участники получили в разных номинациях "Мира вокруг нас"

30 мая 2025, 16:20, ИА Амител

Участники медиацентра / Фото: фото пресс-служба АлтГПУ

Студенты Алтайского государственного педуниверситета – участники студенческого медиацентра Zoom* стали победителями всероссийского медиафестиваля "Мир вокруг нас".

Восьмой раз он проходил в Омском госуниверситете имени Федора Михайловича Достоевского и собрал ребят из разных уголков страны. Конкурс включал четыре направления: телевизионные проекты, интернет-инициативы, радиопрограммы и социальные медиа.

От медиацентра вуза на конкурс отправили восемь работ, шесть из них прошли в финал. В очной защите проектов приняли участие Татьяна Пономаренко и Анастасия Мардасова.

Татьяна отметила, что ее впечатлил детальный разбор каждой работы и объективная обратная связь, где указывали как сильные стороны, так и моменты, требующие доработки. По ее словам, наставники действительно заинтересованы в профессиональном развитии участников, помогая им стать более компетентными и уверенными. Она также подчеркнула, что формат "работы над ошибками" и подход "все познается в сравнении" сделали медиафорум особенно полезным.

По итогам конкурса студенты медиацентра педвуза получили несколько наград:

в категории "Информационный ТВ-сюжет" первое место заняли Лев Крюков и Анастасия Мардасова с репортажем "Новый дом";

в номинации "Просветительский/образовательный ТВ-сюжет" третье место завоевали Екатерина Шлыкова и Арина Черданцева с материалом "Начало";

в категории "Видеоподкасты" третью степень получили Алена Корякина и Лев Крюков за подкаст "#Пед_в_тренде_Карьера";

в номинации "Мультимедийный лонгрид" третье место заняла Марина Старикова за работу "Реставрация или реинкарнация?".

Ректор университета Ирина Лазаренко поздравила студентов с успешным выступлением и высокими результатами, отметив, что горда достойным представлением вуза на всероссийской арене.

*Zoom ("Зум")