Студенты АлтГТУ получат квоты на обучение от ведущих промышленных предприятий Алтая

Они включают практику с младших курсов, стипендию и гарантированное трудоустройство

12 мая 2025, 14:10, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

В 2025 году ведущие промышленные предприятия Алтайского края поддержали подготовку будущих инженеров в Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова. Они участвуют в целевом приеме по квотам на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Квоты выделили для таких организаций, как Алтайский приборостроительный завод "Ротор", АО "Алтайский Химпром им. Верещагина", Барнаульский патронный завод, АО "Сибприбормаш", АО "ЭнергоТехСервис", холдинг "Барнаултрансмаш", завод механических прессов, ООО "Сибэнергомаш-БКЗ", ПАО "Россети Сибирь", завод им. Я.М. Свердлова, а также филиал АО "Курганский машиностроительный завод – "Рубцовск" и другие. Всего предусмотрено 81 целевое место в АлтГТУ и еще пять ­– в Бийском технологическом институте.

Компании зарегистрировались на портале "Работа в России" и разместили свои предложения для абитуриентов: это возможность учиться по договору с предприятием, проходить практику уже с первого курса, получать стипендии и быть уверенным в трудоустройстве после окончания вуза.

"Чтобы участвовать в конкурсном отборе на программах целевого обучения, абитуриентам необходимо изучить предложения и оставить заявку на портале "Работа в России" и обязательно подать заявление на поступление в АлтГТУ им. И.И. Ползунова", – объясняет ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Юлия Лазуткина.

Минобрнауки России распределило бюджетные места с учетом потребностей работодателей Алтайского края. Наибольший интерес компании проявляют к выпускникам энергетического факультета, факультета специальных технологий, строительно-технологического и факультета информационных технологий.

Востребованы направления:

"Энергетическое машиностроение";

"Химическая технология";

"Боеприпасы и взрыватели";

"Проектирование авиационных и ракетных систем" и другие.

Предприятия работают в стратегически важных отраслях, выполняют государственные заказы и готовы вложиться в подготовку будущих специалистов.

Кроме уже закрепленных квот, в АлтГТУ предусмотрены дополнительные по целевому набору на все направления. Каждый абитуриент сможет найти подходящую специальность и заранее обеспечить себе практику и работу после вуза.

Всего на 2025 год университет подготовил около 200 мест для целевого приема.