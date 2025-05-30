Студенты АлтГТУ получили комфортное место для отдыха и учебы в корпусе "Г"

Новое пространство открыли благодаря усилиям вуза совместно с барнаульским заводом АТИ

30 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Открытие новой зоны отдыха / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В корпусе "Г" Алтайского государственного технического университета на втором этаже официально открыли новую зону отдыха. Проект реализовали при поддержке барнаульского завода АТИ – давнего партнера университета и одного из ведущих промышленных предприятий региона.

Открытие зоны совпало с двумя важными событиями – празднованием Дня химика и 65-летием завода.

"АлтГТУ и Барнаульский завод АТИ связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. И очень приятно видеть, что большинство кадров, которые работают на предприятии, – это выпускники нашего университета", – сказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

И подчеркнул, что сотрудничество между университетом и заводом продолжает крепнуть: реализуют не только совместные образовательные программы, но и научные проекты. Завод активно помогает готовить специалистов для региона. Ректор поздравил АТИ с юбилеем и выразил надежду, что впереди еще множество совместных достижений.

Генеральный директор завода Артем Шамков, сам бывший студент АлтГТУ, добавил, что для него открытие зоны отдыха – особенное событие. Он рад, что имеет возможность поддержать родной университет и надеется, что новая зона станет удобным местом для студентов, где они смогут и отдохнуть, и подготовиться к занятиям. По его мнению, это положительно скажется на успеваемости и общем настроении ребят.

Открытие новой зоны отдыха / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Сотрудничество университета и завода длится уже более 20 лет. В 2014 году на предприятии при кафедре "Технология переработки пластмасс и эластомеров" открыли научно-производственный центр, который до сих пор работает. Центр помогает внедрять современные технологии, проводить исследования и готовить молодых специалистов в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Кроме того, завод активно взаимодействует со студенческим сообществом. В 2016 году заключили соглашение о сотрудничестве со студенческими отрядами. С тех пор стройотряд "Держава" из АлтГТУ регулярно работает на предприятии, где студенты приобретают опыт, развивают профессиональные навыки и участвуют в жизни университета.

На открытии зоны отдыха особое внимание уделили тем, кто уже вносит вклад в это сотрудничество – бойцам стройотряда, проходившим практику на заводе. За успешную учебу, умелое применение знаний во время стажировки и активность в движении студенческих отрядов наградили Александра Мининкова (4-й курс, химическая технология ИнБиоХим) и Елену Дубицкую (2-й курс, химическая технология ИнБиоХим).