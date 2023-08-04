Студенты АлтГТУ проведут инженерные уроки для алтайских школьников

В рамках нового проекта пройдут также тренинги и занятия

04 августа 2023, 15:28, ИА Амител

Студенты АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный технический университет запускает программу научного ориентирования "Вживую". С сентября вуз будут проводить образовательные мероприятия для школьников региона.

Участниками проекта станут учащиеся 8-11 классов, студенты и молодые исследователи и ученые, преподаватели АлтГТУ.

Проект "Вживую" состоит из нескольких этапов:

выездная научно-образовательная кампания "Технолента" . Она предполагает проведение практико-ориентированных научно-образовательных инженерных уроков для школьников по направлениям точных наук (физика, химия, биология и информатика);

. Она предполагает проведение практико-ориентированных научно-образовательных инженерных уроков для школьников по направлениям точных наук (физика, химия, биология и информатика); серия научно-образовательных тренингов "Техногид" ;

; интерактивные занятия с демонстрацией научно-исследовательских достижений ученых АлтГТУ. Их проведут в специально созданном в АлтГТУ креативном пространстве "Дерзай и открывай" и лабораториях инжинирингового центра "ХимБиоМаш".

Завершит проект первый форум будущих инженеров Алтая с участием детей и студенческой молодежи региона и представителей предприятий промышленного сектора Алтайского края.

Итоги проекта подведут в ноябре.

Школьники смогут "вживую прикоснуться" к науке, повысить уровень знаний, приобщиться к занятиям научно-техническим творчеством и олимпиадным движениям, отмечают в техническом университете.

Программу "Вживую" поддержало Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых" в рамках конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов на организацию и проведение проектной активности. Эти гранты направлены на воспитание, развитие и самореализацию, а также организацию досуга детей и молодежи.