Студенты АлтГУ разработали проект "умного" фитнес-зала

Партия "Новые люди" поддержала инициативу

10 декабря 2024, 18:00, ИА Амител

Финал программы "Я в деле" / Фото: партия "Новые люди"

В скором времени фитнес-залы, способные самостоятельно фиксировать результаты тренировок и отправлять их на смартфон пользователя, могут стать реальностью. Такую инновационную бизнес-идею разработали студентки Алтайского государственного университета Полина Шульженко, Варвара Бревнова и Александра Еремина.

Созданное ими программное обеспечение, основанное на искусственном интеллекте, способно оцифровывать занятия в зале, что позволяет оптимизировать тренировочный процесс и внедрить элементы геймификации.

Идея родилась в рамках программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле", реализуемой партией "Новые люди". Студентки представили свой проект на общероссийском финале программы в Москве, где сошлись 72 команды – победители региональных этапов.

"За три года мы обучили больше 282 тысяч студентов и школьников, как открыть свой первый бизнес или социальный проект. И поняли: когда наши участники видят результат своей работы, они становятся настоящими патриотами своей малой родины. Остаются, чтобы развивать свое дело дальше и вдохновлять других", – отметил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Финал программы "Я в деле" / Фото: партия "Новые люди"

По его словам, качество проектов участников программы с каждым годом растет, и все больше инициатив направлено на улучшение родных городов. В связи с чем в этом сезоне был запущен отдельный трек "Городские решения".

Победителями шестого сезона "Я в деле" стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда "Эдис" представила устройство для удаления зубов без травмирования десны. Пермская команда Lai* разработала решение, использующее искусственный интеллект для найма и обучения новых сотрудников. А команда Wish* предложила сервис по аренде зонтов и автоматы по продаже дождевиков.

Следующий сезон программы "Я в деле" стартует в новом году. Участников ожидают несколько месяцев обучения, сочетающего теорию и практику. Результатом станет появление новых бизнес-идей, лучшие из которых получат поддержку. Подробную информацию о программе и возможность присоединиться к ней можно найти на сайте явделе.рф.

Программа "Я в деле" инициирована партией "Новые люди" в январе 2022 года. Ее реализует благотворительный фонд "Капитаны" при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения и Росмолодежи. О результатах работы программы Алексей Нечаев доложил президенту РФ. Выпускниками шестого сезона стали более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Вместе они подготовили более трех тысяч проектов.*Lai ("Лай"); Wish ("Виш")