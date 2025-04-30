Студенты и специалисты барнаульского водоканала сразились в интеллектуальном квизе

Состязание – часть просветительской деятельности компании, направленной на популяризацию профессии в сфере водоснабжения и экологии

30 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Участники квиза / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле состоялся интеллектуальный квиз "Брейн-Арена", организованный компанией "Росводоканал Барнаул". Состязание, прошедшее в формате увлекательной битвы умов, собрало восемь команд, в которых приняли участие 48 человек. Среди них были не только молодые специалисты водоканала, но и студенты учебных заведений города: колледжа агропромышленных технологий, транспортного техникума и государственного технического университета.

Участники квиза продемонстрировали знания в различных областях: от экологии и работы водоканала до истории, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пять интеллектуальных дуэлей и три квизовых раунда определили победителя – команду колледжа агропромышленных технологий.

Участники квиза / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Организация подобных мероприятий – не просто дань моде, а важная часть просветительской стратегии компании "Росводоканал Барнаул".

"Мы активно сотрудничаем с образовательными учреждениями города, приглашая студентов на практику, проводя совместные экологические и волонтерские акции, а также интеллектуальные соревнования. Наша цель – познакомить молодых людей с особенностями работы крупного предприятия жизнеобеспечения, показать, насколько она интересна и социально значима, и, возможно, вдохновить их на выбор этой профессии в будущем", – отметил главный инженер компании Евгений Чайкин.

Квиз "Брейн-Арена" проходит в 11 городах России, входящих в сеть ГК "Росводоканал". Среди них – Архангельск, Воронеж, Краснодар, Липецк, Омск, Оренбург, Орск, Тихорецк, Томск, Тюмень и Южно-Сахалинск. Победители очных туров в каждом городе получат возможность сразиться в онлайн-формате, чтобы определить сильнейших.