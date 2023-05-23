Студенты привели в порядок сквер в центре Барнаула

Там убрали мусор и очистили территорию от прошлогодней листвы

23 мая 2023, 22:12, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

В Барнауле навели порядок в сквере между домами № 55а-67 на проспекте Красноармейском. Как сообщает пресс-центр мэрии, студенты алтайского филиала РАНХиГС убрали мусор и очистили территорию от прошлогодней листвы.

Председатель ТОС "Микрорайона № 17" Алла Кожурина отметила, что сквер стал "живой" точкой среди высоких многоквартирных домов. Она уверена, что барнаульцам необходим уютный зелёный уголок под своими окнами.

Сам сквер на проспекте Красноармейском входит в список общественных территорий города, которые участвуют в голосовании за благоустройство.