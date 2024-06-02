Студенты рассказали, куда они прячут шпаргалки на экзаменах
Все чаще для этого используют гаджеты
02 июня 2024, 08:35, ИА Амител
В Новосибирске проходит пора экзаменов в школах и вузах. Многие студенты, чтобы не полагаться только на свои знания, используют шпаргалки, которые, если их заметят, могут привести к провалу экзамена. Одна из учащихся рассказала "КП-Новосибирск", куда чаще всего прячут подсказки.
Сейчас у большинства студентов, помимо телефона, есть электронные часы, с которых можно было списать пару лет назад. Но преподаватели об этом узнали, поэтому все возвращаются к обычным шпаргалкам, написанным мелким шрифтом на бумаге. Их кладут в рукав или тетрадь, приклеивают скотчем на заднюю сторону тетради или к карману рубашки.
Устные экзамены сдают с микронаушником. На одной стороне – знающий одногруппник, который быстро ищет информацию в интернете, на другой – экзаменуемый.
Также используют два телефона: свой старый сдают, а на обычном ищут ответы. Если увидят – сразу выгонят, а за шпаргалку сделают замечание и отправят выбросить.
09:00:30 02-06-2024
Из за таких крыс преподы про часы и узнали
13:09:40 02-06-2024
Гость (09:00:30 02-06-2024) Из за таких крыс преподы про часы и узнали ... Думаете преподы такие глупые? Они лучше студентов разбираются в девайсах.
11:22:44 03-06-2024
Гость (13:09:40 02-06-2024) Думаете преподы такие глупые? Они лучше студентов разбираютс... Потому что сами списывали
09:44:38 02-06-2024
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