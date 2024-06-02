Студенты рассказали, куда они прячут шпаргалки на экзаменах

Все чаще для этого используют гаджеты

02 июня 2024, 08:35, ИА Амител

Выпускник / Фото: pxhere.com/ru/photo/867306

В Новосибирске проходит пора экзаменов в школах и вузах. Многие студенты, чтобы не полагаться только на свои знания, используют шпаргалки, которые, если их заметят, могут привести к провалу экзамена. Одна из учащихся рассказала "КП-Новосибирск", куда чаще всего прячут подсказки.

Сейчас у большинства студентов, помимо телефона, есть электронные часы, с которых можно было списать пару лет назад. Но преподаватели об этом узнали, поэтому все возвращаются к обычным шпаргалкам, написанным мелким шрифтом на бумаге. Их кладут в рукав или тетрадь, приклеивают скотчем на заднюю сторону тетради или к карману рубашки.

Устные экзамены сдают с микронаушником. На одной стороне – знающий одногруппник, который быстро ищет информацию в интернете, на другой – экзаменуемый.

Также используют два телефона: свой старый сдают, а на обычном ищут ответы. Если увидят – сразу выгонят, а за шпаргалку сделают замечание и отправят выбросить.