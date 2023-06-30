Студенты семи алтайских вузов приняли участие в игре по бережливому производству

Победила команда АлтГУ

30 июня 2023, 16:30, ИА Амител

Деловая игра по бережливому производству / Фото: econom22.ru

Почти 120 студентов вузов Алтайского края приняли участие в Деловой игре в рамках национального проекта "Производительность труда". Она прошла в формате "Фабрики процессов" с 16 мая по 28 июня. Организаторами выступили региональное Министерство экономического развития и КАУ "Алтайский центр кластерного развития".

Как проводилась игра?

Игра прошла отдельно для каждого вуза, подавшего заявку на участие. Эксперты оценивали количество произведенной в смене продукции, полученную прибыль, итоговую себестоимость единицы изделия и разницу запасов на начало и конец производственной смены.

"Охват студенческой аудитории в текущем году составил 119 человек – именно столько будущих выпускников учебных заведений получили начальные теоретические знания и практические навыки применения бережливых технологий. В текущих экономических условиях компетенции в области повышения производительности труда дают определенные конкурентные преимущества сотрудникам в профессиональной деятельности", – отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Кто победил?

В число победителей вошло три команды:

На первом месте был государственный университет. На втором – филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Третье место разделили команды медицинского университета и технического университета.

А что такое "Фабрика процессов"?

"Фабрика процессов" – это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки "Пульта управления регулятора давления газа Venio-C". Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО "Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" в городе Энгельсе Саратовской области.

На что нацелен проект "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.