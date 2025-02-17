Студенты Сибири стали чаще выбирать Сбер для прохождения практики

Сейчас аналитики банка наблюдают рост интереса к практикам в сфере искусственного интеллекта

17 февраля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGLtEak

Студент / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

Сбер становится все более привлекательным местом среди студентов для прохождения практики. Свыше 1,6 тыс. старшекурсников Сибири в прошлом году сделали такой выбор, причем около тысячи из них – в очном формате.

Лидером по числу практикантов стало Новосибирское отделение Сбера, принявшее свыше 400 студентов. Следом идут Омское, Красноярское и Алтайское отделения, которые в сумме приняли столько же.

Большинство учащихся выбирали направления, связанные с продажами и обслуживанием физических и юридических лиц. В 2025 году аналитики отмечают рост интереса к практикам в сфере искусственного интеллекта. Так, в ОмГТУ студенты факультета фундаментальной информатики проходят практику в BootCamp Labs*, где изучают ИТ-технологии и возможности применения нейросетей.

"Сегодня мы видим возрастающий интерес студентов к AI-технологиям, поэтому стараемся помогать будущим специалистам приобретать актуальные, трендовые навыки в ходе практики, которые в перспективе сделают их востребованными на рынке труда", – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Как ранее сообщал amic.ru, в прошлом году Сбербанк увеличил поддержку жителей Сибири в получении высшего образования. Банк выдал более восьми тысяч льготных кредитов, что позволило представителям макрорегиона получить доступ к образованию на сумму около 1,5 млрд рублей. Показатель демонстрирует рост заинтересованности в программе на 26% по сравнению с 2023 годом.

*BootCamp Labs* ("БотКамп Лабс")

ПАО "Сбербанк"

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