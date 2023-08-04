Студенты стали чаще отдыхать за границей

К таким выводам пришли аналитики Yota

04 августа 2023, 16:16, ИА Амител

Фото пресс-службы МегаФона

Летом 2023 года на отдых в зарубежные страны отправилось в три раза больше российских студентов, чем годом ранее. Наряду с Узбекистаном, Индией и Турцией молодежь демонстрирует интерес и к новым направлениям, таким как Оман. К этим выводам пришли специалисты Yota (Йота), которые проанализировали данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет.

Рост выездного туризма фиксируется и в целом по стране – россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно – втрое по сравнению с летом 2022 года. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.

Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказались:

Узбекистан. Индия. Турция. Китай. Абхазия.

Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ – страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.

Молодежь активно открывает и новые направления заграничного отдыха, выяснили специалисты Yota. Этим летом взрывной рост числа туристических поездок демонстрируют Оман, Бахрейн и Иран.