Су-34 потерпел крушение в Воронежской области

Два члена экипажа успели катапультироваться

20 сентября 2023, 15:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Воронежской области потерпел крушение самолет Су-34. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел 20 сентября во время учебного полета. Отмечается, что два члена экипажа успели катапультироваться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Самолет упал вдалеке от населенных пунктов. На земле ничего не разрушено и никто не пострадал.

Предположительная причина крушения – техническая неисправность.