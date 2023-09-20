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Су-34 потерпел крушение в Воронежской области

Два члена экипажа успели катапультироваться

20 сентября 2023, 15:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Воронежской области потерпел крушение самолет Су-34. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел 20 сентября во время учебного полета. Отмечается, что два члена экипажа успели катапультироваться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Самолет упал вдалеке от населенных пунктов. На земле ничего не разрушено и никто не пострадал.

Предположительная причина крушения – техническая неисправность.

Происшествия крушение самолета самолёт

Комментарии 4

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Гость

15:20:46 20-09-2023

О, опять

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СтабильностьПризнакМастерств

16:34:35 20-09-2023

"Ни когда такого не было и вот опять..."

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Гость

18:16:31 20-09-2023

летчиков и их командира и командующего училищем следует разжаловать и очень сурово наказать. В такое то время терять машину в учебном полете...

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Гость

18:38:55 20-09-2023

Гость (18:16:31 20-09-2023) летчиков и их командира и командующего училищем следует разж... С Шайгой что предложишь сделать ???

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