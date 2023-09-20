Су-34 потерпел крушение в Воронежской области
Два члена экипажа успели катапультироваться
20 сентября 2023, 15:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Воронежской области потерпел крушение самолет Су-34. Об этом сообщили в Минобороны России.
Инцидент произошел 20 сентября во время учебного полета. Отмечается, что два члена экипажа успели катапультироваться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Самолет упал вдалеке от населенных пунктов. На земле ничего не разрушено и никто не пострадал.
Предположительная причина крушения – техническая неисправность.
15:20:46 20-09-2023
О, опять
16:34:35 20-09-2023
"Ни когда такого не было и вот опять..."
18:16:31 20-09-2023
летчиков и их командира и командующего училищем следует разжаловать и очень сурово наказать. В такое то время терять машину в учебном полете...
18:38:55 20-09-2023
Гость (18:16:31 20-09-2023) летчиков и их командира и командующего училищем следует разж... С Шайгой что предложишь сделать ???