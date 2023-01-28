Субботние пробки в Барнауле достигли 7 баллов

Заторы преимущественно наблюдаются в Индустриальном районе

28 января 2023, 13:15, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле в субботу, 28 января, достигли 7 баллов, свидетельствуют данные 2ГИС.

Скорость транспортного потока существенно снижена на улице Советской Армии по направлению к проспекту Строителей.

Также на Балтийской, Взлётной, Шумакова, проспекте Энергетиков и на участке Солнечной Поляны от пересечения с Взлётной до Павловского тракта.