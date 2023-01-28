Субботние пробки в Барнауле достигли 7 баллов
Заторы преимущественно наблюдаются в Индустриальном районе
28 января 2023, 13:15, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле в субботу, 28 января, достигли 7 баллов, свидетельствуют данные 2ГИС.
Скорость транспортного потока существенно снижена на улице Советской Армии по направлению к проспекту Строителей.
Также на Балтийской, Взлётной, Шумакова, проспекте Энергетиков и на участке Солнечной Поляны от пересечения с Взлётной до Павловского тракта.
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