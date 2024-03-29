Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Ранее молодого человека уже арестовали на 15 суток за мат и вызывающее поведение в адрес полицейских, которые попросили показать документы

29 марта 2024, 21:59, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Суд арестовал девятого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Как сообщает РИА Новости, гражданин Таджикистана Назримад Лутфуллои частично признал свою вину.

24-летний молодой человек проживал в хостеле недалеко от станции метро "Щелковская". В первый раз его задержали вечером 23 марта у здания "Крокуса" — на просьбу полиции показать документы он стал выражаться нецензурной бранью и вести себя вызывающего. В результате Лутфуллои арестовали на 15 суток.

Теперь же ему предъявили обвинение по пункту "б" части 3 статьи 205 УК. По версии следствия, он участвовал в финансировании террористов. По словам его адвоката Маргариты Хоревой, Лутфуллои частично признал свою вину.