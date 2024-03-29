Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Ранее молодого человека уже арестовали на 15 суток за мат и вызывающее поведение в адрес полицейских, которые попросили показать документы
29 марта 2024, 21:59, ИА Амител
Суд арестовал девятого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Как сообщает РИА Новости, гражданин Таджикистана Назримад Лутфуллои частично признал свою вину.
24-летний молодой человек проживал в хостеле недалеко от станции метро "Щелковская". В первый раз его задержали вечером 23 марта у здания "Крокуса" — на просьбу полиции показать документы он стал выражаться нецензурной бранью и вести себя вызывающего. В результате Лутфуллои арестовали на 15 суток.
Теперь же ему предъявили обвинение по пункту "б" части 3 статьи 205 УК. По версии следствия, он участвовал в финансировании террористов. По словам его адвоката Маргариты Хоревой, Лутфуллои частично признал свою вину.
22:59:21 29-03-2024
Непонятное поведение! В этой стране это гость и должен вести себя вежливо и порядочно... В связи с соответствующими событиями права полиции должны быть немедленно расширены. Примерно как в юэсэй
07:35:15 30-03-2024
террористов нужно найти - каждый должен понести наказание. Но давайте не забывать и о системе пожаротушения, горючих материалах в зале
08:21:34 30-03-2024
Горючие материалы на стенах должны быть пропитаны специальным веществом как в лучших домАх Лондона и Парижа.У моей подруги была поговорка:"Опомнилась (она) когда ночь прошла.
16:39:52 30-03-2024
Гость (08:21:34 30-03-2024) Горючие материалы на стенах должны быть пропитаны специальны... От такой пропитки у французов Нотр Дам видимо и сгорел?