Суд арестовал экс-начальника вещевого управления МО РФ Владимира Демчика

По версии следствия, за взятку он помог компании заключить госконтракт на поставку вещей для российских войск

06 августа 2024, 18:25, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com

Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следователей, полковник запаса Демчик, который до 2018 года возглавлял вещевое управление, получил от гендиректора одной из компаний 4 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов. После этого организация была привлечена в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещей для российских войск. За это время с ней заключили 26 договоров на общую сумму свыше 574 млн рублей.

235-й гарнизонный военный суд заключил Демчика под стражу по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении дела в отношении гендиректора компании.