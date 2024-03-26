Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на "Крокус сити холл"

По информации СМИ, он сдавал исполнителям теракта квартиру

26 марта 2024, 17:18, ИА Амител

Приговор суда / Фото: unsplash.com

Басманный суд Москвы заключил под стражу восьмого фигуранта дела о нападении на "Крокус сити холл" уроженца Киргизии Алишера Касимова. По информации ТАСС, он сдавал исполнителям теракта квартиру.

Касимов останется под стражей до 22 мая. Защита просила отправить его под домашний арест, однако судья встал на сторону следователей. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Известно, что Касимов родился в киргизском городе Ош. Имеет гражданство России. Владеет кафе в Красногорске, отец троих детей.

Напомним, что в понедельник, 25 марта, Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в исполнении теракта. Позднее под стражу отправили еще троих вероятных соучастников нападавших.