Алтайский суд не взыскал убытки с фирмы, которая не рассчиталась по договору

Юристы считают, что суд поддержал недобросовестного контрагента

27 января 2023, 15:30, ИА Амител

Арбитражный суд Алтайского края / Фото: google.com/maps

Арбитражный суд Алтайского края отказал в удовлетворении иска Барнаульской сетевой компании (БСК) к "СД Инвест" о взыскании убытков. "СД Инвест" заключила с БСК договор о покупке здания и земельного участка под ним, не рассчиталась, что подтверждено судом, и уклонялась от расторжения договора купли-продажи. Юристы БСК считают, что суд поддержал недобросовестного контрагента и намерены подавать апелляционную жалобу. В то же время суд установил, что заключения эксперта о фальсификации документов БСК не отвечает требованиям норм права. Об этом говорится в решении от 18 января.

О чём спор

26 февраля 2021 года ООО "Барнаульская сетевая компания" (БСК) заключила с ООО "СД Инвест" договор купли-продажи здания и земельного участка под ним. "СД Инвест" должен был рассчитаться с БСК до 15 марта того же года. Но ни в эти сроки, ни позже расчёт произведён не был.

БСК предложила "СД Инвест" подписать соглашение о расторжении договора купли-продажи, чтобы найти нового покупателя. Соглашение дважды направлялось "СД Инвест" "Почтой России", директору и юристу посылались сообщения в WhatsApp и на электронную почту, но ответа не было, сообщила amic.ru представитель БСК.

20 сентября 2021 года БСК обратилась в Арбитражный суд, чтобы расторгнуть договор. Когда дело уже было в суде, "СД Инвест" 18 ноября прислал туда подписанное соглашение о расторжении договора.

Одновременно с попытками расторгнуть договор с "СД Инвест", БСК нашла нового покупателя, подписала с ним предварительный договор с тем, чтобы заключить договор купли-продажи после расторжения договора с "СД Инвест". Покупатель внёс задаток 900 тыс. рублей.

Поскольку расторжение договора с "СД Инвест" затягивалось (по состоянию на 12 августа 2021 года БСК не получила ответ от "СД Инвест" на требование от 31 марта 2021 года о расторжении договора купли-продажи, что установлено не вступившим в силу на момент публикации решением суда, – есть в распоряжении редакции), новый покупатель заявил, что БСК не уложилась в срок, и потребовал вернуть задаток и предусмотренную предварительным соглашением неустойку в сумме 900 тыс. рублей – всего 1,8 млн рублей. БСК выплатила деньги и сочла их убытками, к которым привело уклонение "СД Инвест" от расторжения договора купли-продажи.

Справка: ООО "СД Инвест" образовано 21 декабря 2020 года, зарегистрировано по домашнему адресу. Учредитель и директор – Марина Литвинова. По данным системы проверки контрагентов "Контр Фокус", численность сотрудников – один человек.

Заключение эксперта не отвечает нормам права

Представитель "СД Инвест" заявил в суде о фальсификации представленных истцом доказательств – предварительного договора купли-продажи от 6 апреля 2021 года, расходного кассового ордера от 24 декабря 2021 года и приходного кассового ордера от 6 апреля 2021 года. По мнению юриста "СД Инвест", документы были изготовлены непосредственно перед подачей заявления в суд.

Суд назначил судебно-техническую экспертизу давности выполнения реквизитов документов. Её поручили провести эксперту ООО Экспертно-консультационный центр "Профи" Дмитрию Попову. Суд поставил перед экспертом вопросы о том, когда были подписаны документы.

Фактические даты подписей эксперт установить не смог, но сделал вывод о том, что все три документа были подписаны не ранее сентября 2021 года.

Опросив эксперта Попова, суд критически оценил достоверность его заключения и пришёл к выводу, что заключение не отвечает требованиям норм права о проведении исследования объективно, на строго научной и практической основе, всесторонне и в полном объёме.

Исследовав только 3 из 14 подписей, "эксперт безосновательно сделал вывод в отношении всех подписей на исследуемых документах", говорится в решении суда.

Кроме того, суд отметил: "В заключении эксперта не содержится точного описания того, как проводилось конкретное исследование, какие методики применялись. На вопросы истца о том, в каком источнике содержится информация о соотношении спектрограмм, полученных экспертом, с временным периодом, названным в выводах заключения, эксперт не ответил. Устно эксперт пояснял о применении полуколичественных методик. В каком источнике эти методики приведены, эксперт сообщить не смог"."Также заключение не основано на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных, чем нарушена часть 2 статьи 8 закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", – говорится в решении.

Суд поддержал недобросовестного контрагента?

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении искового заявления БСК. По мнению судьи Алексея Гуляева, перед заключением нового договора в отношении здания и земельного участка, которые были проданы "СД Инвест", БСК должна была убедиться, что действие договора с "СД Инвест" или прекращено по обоюдному соглашению сторон, или что договор расторгнут в судебном порядке.

По мнению представителя БСК Ирины Тишиной, такое решение суда даёт возможность для безнаказанного злоупотребления недобросовестным участникам гражданских правоотношений. Она заявила amic.ru, что БСК исходила из декларируемого Гражданским кодексом фундаментального принципа презумпции добросовестности и предполагала добросовестность своего контрагента "СД Инвест".

"БСК не могла предположить, что "СД Инвест" не будет в течение порядка девяти месяцев производить расчёт по договору купли-продажи, уклоняться от расторжения этого договора и не отвечать на обращения. Фактически в течение этого времени "СД Инвест" препятствовал коммерческой деятельности БСК, мешая реализовать объект недвижимости, а затем затягивал судебный процесс и злоупотреблял процессуальными правами", – говорит Тишина.

"Арбитражный суд Алтайского края поставил в вину БСК тот факт, что компания не обратилась сразу же в суд за разрешением спора, а пыталась, предполагая добросовестность контрагента, решить вопросы путём переговоров. Однако гражданское и процессуальное законодательство направлено на то, чтобы юридические и физические лица как можно реже обращались в суд, решая все споры путём переговоров, без судебного вмешательства. В противном случае суды будут завалены делами", – прокомментировала Тишина решение суда.

Тщательно выбирайте, с кем иметь дело

Решение суда amic.ru попросил прокомментировать кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного права и криминологии юридического института АлтГУ, адвоката, члена экспертного совета при уполномоченном по правам предпринимателей Анну Коренную.

"По сути, суд первой инстанции поддержал недобросовестного участника гражданского оборота, который сначала не исполнил договор, а потом уклонялся от его расторжения", – считает Коренная.

По её мнению, позиция суда не учитывает нормы Гражданского кодекса о том, что добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается и не допускается недобросовестное осуществление гражданских прав.

"Опыт БСК должен стать наукой для участников гражданских правоотношений, в том смысле, что следует тщательно выбирать контрагентов, не стоит иметь дело с фирмами, которые только что образовались, не имеют достойного размера уставного капитала, имеют адрес регистрации в жилом помещении", – считает юрист.