Суд объяснил отмену реального срока виновнице гибели фельдшера в Алтайском крае
Приговор в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении сделали условным
03 апреля 2023, 21:09, ИА Амител
Суд объяснил отмену приговора по делу о гибели фельдшера Валентины Катеневой, которую насмерть сбил Volkswagen Passat. В Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Алтайского края пояснили, почему колонию заменили условным наказанием.
Напомним, что виновной Дарье Волокитиной вынесли приговор в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении и выплату компенсации морального вреда 3,2 млн рублей. Девушка признала вину, раскаялась, попросила прощения и возместила затраты на погребение погибшей по ее вине женщины.
24 марта суд апелляционной инстанции проверил материалы дела, обсудил доводы адвоката и возражения прокурора и изменил приговор – сделал его условным. Судья исходил из того, что, назначая наказание в виде лишения свободы, суд первой инстанции не мотивировал, почему Волокитина может быть перевоспитана именно в условиях изоляции от общества в колонии-поселении.
Также судебная коллегия приняла во внимание отсутствие сведений о нарушении осуждённой ПДД за последние годы, возмещение морального вреда на момент рассмотрения дела в апелляции по 200 тысяч рублей каждому из пяти потерпевших.
23:45:58 03-04-2023
1) попросила прощения и возместила затраты на погребение женщины.
Вы серьёзно???
2) Сыграло роль и то, что девушка является единственным близким лицом больной бабушки ...
Её бабка на себе должна была почувствовать скудоумие близкой "девушки", пока та исправлялась бы в колонии.
3) а приговор подлежит изменению "ввиду несправедливости назначенного наказания".
Ещё раз повторю: "Вы серьезно???" За убийство ещё и несправедливость наказания.
По такой логике можно ходить "мочить в сортире" всех подряд по неосторожности и выплачивать по 200 т.р. потерпевшим.
В итоге - 1 млн. руб. за смерть нужного обществу человека и можно дальше своей бабке подгузники менять? Вы сами то готовы потерять своих близких просто так за 1 млн. рублей???
Нет, нас не победить!!!
23:55:12 03-04-2023
Девушка признала вину, раскаялась, попросила прощения и возместила затраты на погребение женщины.
Возможно, это просто необходимые вещи, которые должен сделать человек. Плюс пожизненные фиксированные отчисления семье.
Но достаточно ли этого за смерть человека по своей халатности???
А решение суда - ... а приговор подлежит изменению "ввиду несправедливости назначенного наказания" - это вообще НЕЧТО.
07:54:23 04-04-2023
Гость, то, что женщина проведет в колонии несколько лет, воскресит вашу родственницу? нет.
тогда откуда такая жестокость? или денег мало? похоже. что так...
08:12:42 04-04-2023
Гость, в таком случае, желаю Вам испытать, такую же потерю, посмотрим будите так же мягки, или станете жестоким
08:34:23 04-04-2023
тогда откуда такая жестокость?---Вашего родственника собьют, тогда поймете.
09:13:56 04-04-2023
то, что женщина проведет в колонии несколько лет, воскресит вашу родственницу? нет - атлично. Так убитых ножиком тоже ведь не воскресить. По вашей логике - зачем им сидеть, жестоко же. Руденко можно вспомнить - а че это его прикрыли, убитых им тоже вроде никто не воскресит. Давайте выпустим. И так далее, по списку.
09:31:22 04-04-2023
Ну да, гуманно. А компенсации должны принудительно выплачивать, а не по желанию