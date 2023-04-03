Суд объяснил отмену реального срока виновнице гибели фельдшера в Алтайском крае

Приговор в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении сделали условным

03 апреля 2023, 21:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд объяснил отмену приговора по делу о гибели фельдшера Валентины Катеневой, которую насмерть сбил Volkswagen Passat. В Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Алтайского края пояснили, почему колонию заменили условным наказанием.

Напомним, что виновной Дарье Волокитиной вынесли приговор в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении и выплату компенсации морального вреда 3,2 млн рублей. Девушка признала вину, раскаялась, попросила прощения и возместила затраты на погребение погибшей по ее вине женщины.

24 марта суд апелляционной инстанции проверил материалы дела, обсудил доводы адвоката и возражения прокурора и изменил приговор – сделал его условным. Судья исходил из того, что, назначая наказание в виде лишения свободы, суд первой инстанции не мотивировал, почему Волокитина может быть перевоспитана именно в условиях изоляции от общества в колонии-поселении.

Также судебная коллегия приняла во внимание отсутствие сведений о нарушении осуждённой ПДД за последние годы, возмещение морального вреда на момент рассмотрения дела в апелляции по 200 тысяч рублей каждому из пяти потерпевших.