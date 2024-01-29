Суд ограничил 88-летнего актера Алена Делона в дееспособности

Теперь он не сможет распоряжаться недвижимостью — функция отходит "третьим лицам"

29 января 2024, 23:58, ИА Амител

Ален Делон / Фото из открытых источников

Суд ограничил одного из самых известных актеров Европы Алена Делона в дееспособности. Как сообщает французский канал BFMTV, теперь он не сможет распоряжаться недвижимостью – функция отходит "третьим лицам".

Делону исполнилось 88 лет в ноябре. В решении суда отмечается, что актер "может совершать разного рода действия – кроме самых важных". Те, которые артист совершать больше не может, теперь будут перепоручать агенту Делона, в том числе и сделки с недвижимостью. Также агент должен оказывать иную помощь артисту, например – взаимодействовать с его врачами. Фактически он взял на себя опеку над актером.

Делон родился в пригороде Парижа. Снимался с 1950-х. Актер театра и кино, продюсер, режиссер, сценарист c фильмографией более чем в сто пунктов. Лауреат и номинант 17 наград. Напомним, что в последний раз появлялся на экране в 2019 году.