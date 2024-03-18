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Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ ("Воспрепятствование работе избирательных комиссий")

18 марта 2024, 21:57, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com
Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Люблинский суд Москвы отклонил ходатайство следователя, просившего отправить под домашний арест пенсионерку за попытку помешать выборам. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Суд отказался избирать фигурантке дела Петрухиной Т.В. меру пресечения. При рассмотрении данного вопроса было учтено состояние ее здоровья – наличие онкологического заболевания, преклонный возраст, раскаяние и признание вины.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ ("Воспрепятствование работе избирательных комиссий"). Фабула дела не раскрывается. Петрухину отпустили домой.

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Комментарии 12

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Грыша

22:09:46 18-03-2024

Дайте пенсионерам достойные пенсии... Они за гранью нищеты... Президент в послании собранию про них не вспомнил

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Гость

22:11:47 18-03-2024

Не серьезно, но на ее месте могла оказаться моя мама...

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Гость

08:00:10 19-03-2024

Хоть серьезно хоть нет, но .... это отрицательная практика! Наказание необходимо, это как ни крути антироссистка! А законы должны быть РАВНЫЕ для всех, или что, теперь если анкология, то можно на любые преступления идти и ничего не бояться? Это возмутительно!

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Гость

08:02:16 19-03-2024

Старушка божий одуванчик на ладан дышит...PS Но фабулу почему-то не раскрыли.

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гость

08:50:22 19-03-2024

Про пенсионеров давно забыли,да они и уходят быстрее чем когда либо.Просто какой то геноцид с пожилыми людьми. И да ,многие пенсионеры проголосовали за П.В.В.может в надежде ,что всё таки что то поменяется в отношении пенсионеров.

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Гость

09:45:36 19-03-2024

гость (08:50:22 19-03-2024) Про пенсионеров давно забыли,да они и уходят быстрее чем ког... Пенсионеры основной электорат Путина, они за него и голосуют, раз голосуют значит их все устраивает.

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Гость

09:50:16 19-03-2024

Гость (09:45:36 19-03-2024) Пенсионеры основной электорат Путина, они за него и голосуют... В этом как раз "и гений - парадоксов друг!"

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Гость

09:50:52 19-03-2024

А пенсии надо повышать! О правителях судят по их отношению к детям и пенсионерам!

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Гость

10:41:15 19-03-2024

Таких пенсионерок штрафовать надо, тысяч на 100.

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Гость

12:34:01 19-03-2024

Пенсионерка живет давно, видно пошло через край. Вот и поборолась против несправедливости в силу своего ума и возможностей.

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Гость

12:49:21 19-03-2024

раскаяние и признание вины --- то есть в принципе можно. Главное бабушку для исполнения подобрать. Как-то так и думал

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Гость

13:49:59 19-03-2024

Наводит на мысли, что есть судьи, которые при изменении ситуации, могут и участников потом судить. Под руководством цивилизованного мира

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