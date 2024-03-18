Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ ("Воспрепятствование работе избирательных комиссий")

18 марта 2024, 21:57, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Люблинский суд Москвы отклонил ходатайство следователя, просившего отправить под домашний арест пенсионерку за попытку помешать выборам. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Суд отказался избирать фигурантке дела Петрухиной Т.В. меру пресечения. При рассмотрении данного вопроса было учтено состояние ее здоровья – наличие онкологического заболевания, преклонный возраст, раскаяние и признание вины.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ ("Воспрепятствование работе избирательных комиссий"). Фабула дела не раскрывается. Петрухину отпустили домой.