Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку
Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ ("Воспрепятствование работе избирательных комиссий")
18 марта 2024, 21:57, ИА Амител
Люблинский суд Москвы отклонил ходатайство следователя, просившего отправить под домашний арест пенсионерку за попытку помешать выборам. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Суд отказался избирать фигурантке дела Петрухиной Т.В. меру пресечения. При рассмотрении данного вопроса было учтено состояние ее здоровья – наличие онкологического заболевания, преклонный возраст, раскаяние и признание вины.
Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ ("Воспрепятствование работе избирательных комиссий"). Фабула дела не раскрывается. Петрухину отпустили домой.
22:09:46 18-03-2024
Дайте пенсионерам достойные пенсии... Они за гранью нищеты... Президент в послании собранию про них не вспомнил
22:11:47 18-03-2024
Не серьезно, но на ее месте могла оказаться моя мама...
08:00:10 19-03-2024
Хоть серьезно хоть нет, но .... это отрицательная практика! Наказание необходимо, это как ни крути антироссистка! А законы должны быть РАВНЫЕ для всех, или что, теперь если анкология, то можно на любые преступления идти и ничего не бояться? Это возмутительно!
08:02:16 19-03-2024
Старушка божий одуванчик на ладан дышит...PS Но фабулу почему-то не раскрыли.
08:50:22 19-03-2024
Про пенсионеров давно забыли,да они и уходят быстрее чем когда либо.Просто какой то геноцид с пожилыми людьми. И да ,многие пенсионеры проголосовали за П.В.В.может в надежде ,что всё таки что то поменяется в отношении пенсионеров.
09:45:36 19-03-2024
гость (08:50:22 19-03-2024) Про пенсионеров давно забыли,да они и уходят быстрее чем ког... Пенсионеры основной электорат Путина, они за него и голосуют, раз голосуют значит их все устраивает.
09:50:16 19-03-2024
Гость (09:45:36 19-03-2024) Пенсионеры основной электорат Путина, они за него и голосуют... В этом как раз "и гений - парадоксов друг!"
09:50:52 19-03-2024
А пенсии надо повышать! О правителях судят по их отношению к детям и пенсионерам!
10:41:15 19-03-2024
Таких пенсионерок штрафовать надо, тысяч на 100.
12:34:01 19-03-2024
Пенсионерка живет давно, видно пошло через край. Вот и поборолась против несправедливости в силу своего ума и возможностей.
12:49:21 19-03-2024
раскаяние и признание вины --- то есть в принципе можно. Главное бабушку для исполнения подобрать. Как-то так и думал
13:49:59 19-03-2024
Наводит на мысли, что есть судьи, которые при изменении ситуации, могут и участников потом судить. Под руководством цивилизованного мира