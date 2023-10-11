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Суд поставил точку в споре алтайского УФАС и сети магазинов "Спортмастер"

Антимонопольщики установили, что визуальный анализ показывает схожесть цветового сочетания и концепции логотипов, однако это не приводит к смешению деятельности магазинов

11 октября 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Арбитражный суд Алтайского края поддержал сторону УФАС, которое прекратило дело в отношении владельца сети магазинов "Спортивный мир". Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Напомним, что дело возбудили по заявлению федеральной сети магазинов "Спортмастер". Заявитель утверждал, что "Спортивный мир" использовал в оформлении витрин, вывесок и страниц в соцсетях элементы, схожие с зарегистрированными товарными знаками компании "Спортмастер".

Антимонопольщики установили, что визуальный анализ показывает схожесть цветового сочетания и концепции логотипов, однако это не приводит к смешению деятельности магазинов. Ведомство сочло, что потребитель получает достаточную информацию о продавце из отличающегося названия, а товарные знаки "Спортмастер" хорошо известны покупателям.

Однако "Спортмастер" не согласился с решением Алтайского краевого УФАС и обратился в суд. В итоге Арбитражный суд Алтайского края отказал компании в удовлетворении исковых требований и подтвердил законность решения УФАС.

Комментарии 5

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Гость

08:02:51 12-10-2023

я тоже считаю, что это путаница

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вася

08:30:35 12-10-2023

Антимонопольщики в "шары" долбятся

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Алекс

09:45:19 12-10-2023

По мне так, нет никакой путаницы и яркой схожести в логотипах

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Гость

09:48:49 12-10-2023

Спортивный мир с 2004 года, а эта сеть когда заехала, значительно позже. Также и Мра с Ярче перепутать, Мра стала делать ремонт с ребрендингом вывески, слава Богу сложно их перепутать, когда видишь деревянные поддоны, сразу ясно, что попал в сельпо

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Васян

21:43:40 12-10-2023

Два разных логотипа. Только долбящие ящерицы спутпбт

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