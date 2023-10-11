Суд поставил точку в споре алтайского УФАС и сети магазинов "Спортмастер"

Антимонопольщики установили, что визуальный анализ показывает схожесть цветового сочетания и концепции логотипов, однако это не приводит к смешению деятельности магазинов

11 октября 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Арбитражный суд Алтайского края поддержал сторону УФАС, которое прекратило дело в отношении владельца сети магазинов "Спортивный мир". Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Напомним, что дело возбудили по заявлению федеральной сети магазинов "Спортмастер". Заявитель утверждал, что "Спортивный мир" использовал в оформлении витрин, вывесок и страниц в соцсетях элементы, схожие с зарегистрированными товарными знаками компании "Спортмастер".

Антимонопольщики установили, что визуальный анализ показывает схожесть цветового сочетания и концепции логотипов, однако это не приводит к смешению деятельности магазинов. Ведомство сочло, что потребитель получает достаточную информацию о продавце из отличающегося названия, а товарные знаки "Спортмастер" хорошо известны покупателям.

Однако "Спортмастер" не согласился с решением Алтайского краевого УФАС и обратился в суд. В итоге Арбитражный суд Алтайского края отказал компании в удовлетворении исковых требований и подтвердил законность решения УФАС.