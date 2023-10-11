Суд поставил точку в споре алтайского УФАС и сети магазинов "Спортмастер"
Антимонопольщики установили, что визуальный анализ показывает схожесть цветового сочетания и концепции логотипов, однако это не приводит к смешению деятельности магазинов
11 октября 2023, 21:31, ИА Амител
Арбитражный суд Алтайского края поддержал сторону УФАС, которое прекратило дело в отношении владельца сети магазинов "Спортивный мир". Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.
Напомним, что дело возбудили по заявлению федеральной сети магазинов "Спортмастер". Заявитель утверждал, что "Спортивный мир" использовал в оформлении витрин, вывесок и страниц в соцсетях элементы, схожие с зарегистрированными товарными знаками компании "Спортмастер".
Антимонопольщики установили, что визуальный анализ показывает схожесть цветового сочетания и концепции логотипов, однако это не приводит к смешению деятельности магазинов. Ведомство сочло, что потребитель получает достаточную информацию о продавце из отличающегося названия, а товарные знаки "Спортмастер" хорошо известны покупателям.
Однако "Спортмастер" не согласился с решением Алтайского краевого УФАС и обратился в суд. В итоге Арбитражный суд Алтайского края отказал компании в удовлетворении исковых требований и подтвердил законность решения УФАС.
08:02:51 12-10-2023
я тоже считаю, что это путаница
08:30:35 12-10-2023
Антимонопольщики в "шары" долбятся
09:45:19 12-10-2023
По мне так, нет никакой путаницы и яркой схожести в логотипах
09:48:49 12-10-2023
Спортивный мир с 2004 года, а эта сеть когда заехала, значительно позже. Также и Мра с Ярче перепутать, Мра стала делать ремонт с ребрендингом вывески, слава Богу сложно их перепутать, когда видишь деревянные поддоны, сразу ясно, что попал в сельпо
21:43:40 12-10-2023
Два разных логотипа. Только долбящие ящерицы спутпбт