Суд приговорил художницу Скочиленко к семи годам колонии за фейки о спецоперации
Ей также на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет
16 ноября 2023, 23:31, ИА Амител
Художница Александра Скочиленко, которая расклеивала стикеры с антивоенными лозунгами, осуждена в Санкт-Петербурге к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба судов города, пишет ТАСС.
Ее признали виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"). Ей также на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
Напомним, что Скочиленко задержали и поместили под стражу в апреле 2022 года. По версии следствия, в конце марта в одном из магазинов на Васильевском острове она заменила ряд товарных ценников бумажными листками с текстом о боевых действиях на Украине – они компрометировали российскую армию.
07:05:26 17-11-2023
А судьи кто ?
07:17:24 17-11-2023
Гость (07:05:26 17-11-2023) А судьи кто ?... Лишь бы брякнуть?
07:18:06 17-11-2023
Гость (07:05:26 17-11-2023) А судьи кто ?... Кто против бандеровцев
07:21:34 17-11-2023
с антивоенными лозунгами -- фраза на провокационную похожа, надо различать антивоенные и антироссийские
07:34:30 17-11-2023
Российская "история" то сажают, то реабилитируют.
09:17:21 17-11-2023
Ни что не компрометирует российскую армию. Как истории о том как бойцы сами закупают экипировку и сборы денег на дроны, старые уазики и буржуйки, для второй армии мира.
12:41:34 17-11-2023
Ну эта "художница" профессиональный давний борец с режимом. Она отметилась везде где только можно, еще от Болотной в 2012 году ведет бурную расшатывающую деятельность. В 2019 году проходила обучение вна Украине. Поэтому то, что прокачивают прозападники, что в тоталитарной стране ни за что осудили бедную беззащитную художницу - не соответствует истине.
19:16:13 17-11-2023
Гость (12:41:34 17-11-2023) Ну эта "художница" профессиональный давний борец с режимом. ... И поэтому надо давать ей срок почти как за убийство? У нас тут бешеные автоводятлы людей на улицах сбивают насмерть и получают колонию-поселение на меньший срок.
13:35:40 17-11-2023
Игра в глупые игры приводит к получению глупых призов
15:27:05 17-11-2023
Так это из-за неё инфляция к 4% никак не может снизиться... расшатала всё..
16:49:28 17-11-2023
Бандеровцы зигуют художнице...
19:13:32 17-11-2023
Наказание явно несоразмерно содеянному. По факту нанесён крайне малый ущерб магазину да ещё оскорбилась бабулька лет около 80-ти. Пусть старушка и подаёт в суд за моральный урон. Магазин тоже может аналогичное действие совершить. Ну примерно по тысяче рублей штрафа. Если художница, то смогла бы продать свои творения и заплатить.