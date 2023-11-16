Суд приговорил художницу Скочиленко к семи годам колонии за фейки о спецоперации

Ей также на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет

16 ноября 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Художница Александра Скочиленко, которая расклеивала стикеры с антивоенными лозунгами, осуждена в Санкт-Петербурге к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба судов города, пишет ТАСС.

Ее признали виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"). Ей также на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Напомним, что Скочиленко задержали и поместили под стражу в апреле 2022 года. По версии следствия, в конце марта в одном из магазинов на Васильевском острове она заменила ряд товарных ценников бумажными листками с текстом о боевых действиях на Украине – они компрометировали российскую армию.