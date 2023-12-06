Суд рассмотрит дело о незаконной рубке леса на 102 млн рублей в Алтайском крае
Перед судом предстанет директор общества с ограниченной ответственностью и пять подчиненных
06 декабря 2023, 16:35, ИА Амител
В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело у незаконной добыче леса на сумму более 102 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Директор общества с ограниченной ответственностью и пять его подчиненных предстанут перед судом по подозрению в незаконной рубке.
"По версии следствия, в 2017-2020 годах руководитель юридического лица и пять его подчиненных занимались незаконной рубкой деревьев различных пород на территории Ларичихинского лесничества Тальменского района Алтайского края. Незаконно было вырублено более 4000 деревьев на сумму свыше 102 млн рублей", – сказано в сообщении.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ.
16:51:09 06-12-2023
А где были лесники, или это они и были?
16:55:33 06-12-2023
руководитель юридического лица и пять его подчиненных занимались незаконной рубкой деревьев ------- 6 лесорубов навалили леса на 102 млн. руб?
16:57:34 06-12-2023
А ГДЕ ЗАКОННО ПИЛЯТ ЛЕС?
18:04:48 06-12-2023
... (16:57:34 06-12-2023) А ГДЕ ЗАКОННО ПИЛЯТ ЛЕС? ... Там, где отправляют на в Ларичиху, а в Каменский и Павловский ЛДК (в "Алтайлесе").
17:09:00 06-12-2023
А на законно зарегистрированные лесопилки какой лес поступает?
17:39:54 06-12-2023
В республике Коми медведица недавно вышла из берлоги и сняла скальп с двоих лесозаготовителей. Еще двое не пострадали, у них в руках были бензопилы.
17:57:10 07-12-2023
Леший (16:51:09 06-12-2023) А где были лесники, или это они и были?... У нас в Тальменке у не законных заготовителей по административным делам после того как жулик оплатит штраф министерству ресурсов его осудят,он отсидит в ИВС по приговору мир суда полиция конфискует конвоируют лес районному чиновнику на лесоперер базу без каких либо документов лес выгружается и в пилорамы в присутствии полицейского.в приговоре суд пишет вернуть лес собственнику т.е жулику который оплатил штраф и отсидел за хищение леса,вопрос почему люди платят,сидят в ИВС,а чиновник перепиливает лес неучтенный конфискованный и продает населению.До прихода единоросов к власти лес и транспорт конфисков.отдовали жуликам т.к человек перед Го