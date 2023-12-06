Суд рассмотрит дело о незаконной рубке леса на 102 млн рублей в Алтайском крае

Перед судом предстанет директор общества с ограниченной ответственностью и пять подчиненных

06 декабря 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело у незаконной добыче леса на сумму более 102 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Директор общества с ограниченной ответственностью и пять его подчиненных предстанут перед судом по подозрению в незаконной рубке.

"По версии следствия, в 2017-2020 годах руководитель юридического лица и пять его подчиненных занимались незаконной рубкой деревьев различных пород на территории Ларичихинского лесничества Тальменского района Алтайского края. Незаконно было вырублено более 4000 деревьев на сумму свыше 102 млн рублей", – сказано в сообщении.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ.