Суд в Ростове рассмотрит дело разведчиков по похищению и убийству девушки
По версии следователей, они доставили ее в пункт временной дислокации, где представили как украинскую разведчицу
30 мая 2024, 17:58, ИА Амител
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошло предварительное судебное заседание по уголовному делу старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина. Как сообщает РБК, их обвиняют в похищении и убийстве жительницы Луганской Народной Республики.
"Данное дело действительно поступило в суд. Состоялось предварительное судебное заседание и назначен первый процесс по существу – 5 июня в 12:00", – говорится в сообщении.
По версии следователей, в январе 2023 года обвиняемые после ссоры в кафе похитили 23-летнюю Валентину Давронову. Они доставили ее в пункт временной дислокации, где представили как украинскую разведчицу. Там девушку зарезали, а ее тело взорвали гранатами.
18:43:42 30-05-2024
Почему то вспомнился полковник Буданов.
19:34:25 30-05-2024
Гость (18:43:42 30-05-2024) Почему то вспомнился полковник Буданов.... Назовут синдром войны. Отпустят. Наградят. Заплатят.
19:47:32 30-05-2024
Справились
07:54:10 31-05-2024
после ссоры в кафе --- ссора из-за того, что она была за бандеровцев? Или тупо отшила? Это сильно разные причины ссор. За первую причину обоим наверное лет по 10 строгого режима, за другую - пожизненное и то, потому что заморожена смертная казнь
08:16:17 31-05-2024
Гость (07:54:10 31-05-2024) после ссоры в кафе --- ссора из-за того, что она была за бан... Пусть на всю страну дадут комментарии матери этих "разведчиков". Убийство совершено не на поле боя с особой жестокостью беззащитного человека без суда, без доказательств вины. ПОЗОРИЩЕ позорное.
12:33:49 31-05-2024
Гость (08:16:17 31-05-2024) Пусть на всю страну дадут комментарии матери этих "разведчик... Ну поэтому им вместо медалей лет по 10 строгача. А если она вообще не при делах, то пожизненное
16:16:12 31-05-2024
Гость (12:33:49 31-05-2024) Ну поэтому им вместо медалей лет по 10 строгача. А если она ... Убийство человека без доказательств его вины с особой жестокостью. Растворить этих "героев" в кислоте или в расплаве металла, как терминатора, чтобы пылинки от них не осталось. Поступили как фашисты с З. Космодемьянской.