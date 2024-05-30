Суд в Ростове рассмотрит дело разведчиков по похищению и убийству девушки

По версии следователей, они доставили ее в пункт временной дислокации, где представили как украинскую разведчицу

30 мая 2024, 17:58, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошло предварительное судебное заседание по уголовному делу старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина. Как сообщает РБК, их обвиняют в похищении и убийстве жительницы Луганской Народной Республики.

"Данное дело действительно поступило в суд. Состоялось предварительное судебное заседание и назначен первый процесс по существу – 5 июня в 12:00", – говорится в сообщении.

По версии следователей, в январе 2023 года обвиняемые после ссоры в кафе похитили 23-летнюю Валентину Давронову. Они доставили ее в пункт временной дислокации, где представили как украинскую разведчицу. Там девушку зарезали, а ее тело взорвали гранатами.