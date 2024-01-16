Суд взыскал со Стеллы Штань и директора детсада Happy Baby больше 5,5 млн рублей
Адвокаты женщин возражали против решения о взыскании
16 января 2024, 13:31, ИА Амител
С экс-представителя губернатора и правительства Алтайского края в Заксобрании Стеллы Штань и директора барнаульского детсада Happy Baby Елены Воротниковой взыскали более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на решение суда.
Деньги взыскали за то, что Штань и Воротникова по личному усмотрению пользовались субсидией в 14 млн рублей, которая должна была пойти на развитие детского сада.
Похищенные средства Штань ранее вернула, а теперь с обеих сторон взыскали компенсацию.
Защита женщин пыталась оспорить решение, однако оно осталось в силе, и в обоюдном порядке они должны будут выплатить указанную сумму.
Напомним, что прокуратура просила для Стеллы Штань пять лет условно, и четыре – в качестве испытательного срока. Кроме того, обвинение требовало выплатить 500 тысяч рублей штрафа.
В 2021 году суд принял решение и приговорил Штань к трем годам условно.
13:38:05 16-01-2024
Штань, пора переезжать в другой город. Бабки есть, ну и живи там, не позорься в Барнауле. Понятно, что ты не самая первая воровка, но ведь ты попалась, а кто-то нет -фарт не пошел, сочувствую (правда)
13:39:43 16-01-2024
Прикольно читается первое словосочетание )))
14:46:01 16-01-2024
Гость (13:39:43 16-01-2024) Прикольно читается первое словосочетание )))... С экс-представителя?)))
14:27:56 16-01-2024
Не понятно- с каждой ? Или как?
14:52:32 16-01-2024
так она оказывается работает каким то консультантом в общественной палате. Еще бы в администрацию города обратно взяли......
14:55:00 16-01-2024
А как она "хорошо работала" с бавариным, мудрик подвернулся, малина сплошная....
15:05:25 16-01-2024
Гость (14:55:00 16-01-2024) А как она "хорошо работала" с бавариным, мудрик подвернулся,... Понимала его с полуслова
15:16:11 16-01-2024
Гость (14:55:00 16-01-2024) А как она "хорошо работала" с бавариным, мудрик подвернулся,... А что, Вы бы отказались так "хорошо работать"? Видите только плохое. Довольно много людей, которые помнят Стеллу по добрым делам и сожалеют, что с ней так обошлись. Ведь ее свои же и "разоблачили".
15:52:20 16-01-2024
Гость (15:16:11 16-01-2024) А что, Вы бы отказались так "хорошо работать"? Видите только... Ой добренькая стелка, с добрыми делами....
15:52:47 16-01-2024
Гость (15:16:11 16-01-2024) А что, Вы бы отказались так "хорошо работать"? Видите только... Вы сами сказали, о том, что много добрых дел она сделала, а разоблачили же свои. А если бы о всех эпизодах "добрых дел" стало известно? Вряд ли бы Штань так легко отделалась.
17:20:12 16-01-2024
Гость (15:52:47 16-01-2024) Вы сами сказали, о том, что много добрых дел она сделала, а ... По справедливости если - Штань на пожизненный срок дел наворотила.
18:24:12 16-01-2024
Гость (15:52:47 16-01-2024) Вы сами сказали, о том, что много добрых дел она сделала, а ... Я о добрых делах без ковычек.
17:18:32 16-01-2024
Гость (15:16:11 16-01-2024) А что, Вы бы отказались так "хорошо работать"? Видите только... Ну ка назовите хоть одно ее доброе дело? Знаю ее с комсомола еще, только недобрые дела за ней. Шоня Речной вокзал разломал благодаря кому? Как городское имущество Речной вокзал оказалось у Мудрика? А Дом быта на Ленина, 106? Много к чему приложилась Стелла в ущерб городу.
15:25:45 16-01-2024
Про неё уже лет 20 ходят слухи как о непотопляемой придворной даме, с участием которой много какие дела решаются. На правах слухов
17:23:04 16-01-2024
Гость (15:25:45 16-01-2024) Про неё уже лет 20 ходят слухи как о непотопляемой придворно... Не 20 лет, а 30, и не слухи это, а правда.
15:45:32 16-01-2024
Я не понимаю эту систему, то за взятку в два милиона жестко пакуют и сулят 10 лет, то за кражу 14 млн - условку и "взыскание".
17:21:47 16-01-2024
Гость (15:45:32 16-01-2024) Я не понимаю эту систему, то за взятку в два милиона жестко ... Рука руку моет.
20:08:43 16-01-2024
Таких надо сажать безбожно. Причем здесь вернула. Не изобличили бы не вернула.