Суд взыскал со Стеллы Штань и директора детсада Happy Baby больше 5,5 млн рублей

Адвокаты женщин возражали против решения о взыскании

16 января 2024, 13:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С экс-представителя губернатора и правительства Алтайского края в Заксобрании Стеллы Штань и директора барнаульского детсада Happy Baby Елены Воротниковой взыскали более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на решение суда.

Деньги взыскали за то, что Штань и Воротникова по личному усмотрению пользовались субсидией в 14 млн рублей, которая должна была пойти на развитие детского сада.

Похищенные средства Штань ранее вернула, а теперь с обеих сторон взыскали компенсацию.

Защита женщин пыталась оспорить решение, однако оно осталось в силе, и в обоюдном порядке они должны будут выплатить указанную сумму.

Напомним, что прокуратура просила для Стеллы Штань пять лет условно, и четыре – в качестве испытательного срока. Кроме того, обвинение требовало выплатить 500 тысяч рублей штрафа.

В 2021 году суд принял решение и приговорил Штань к трем годам условно.