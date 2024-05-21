Судившегося с ветераном СВО депутата сняли с поста главы комитета Госдумы

На место Семигина рекомендовали Лантратову

21 мая 2024, 20:47, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Судившегося с военкором и ветераном СВО Евгением Рассказовым депутата Геннадия Семигина сняли с поста главы комитета Госдумы. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение приняла во время заседания "Справедливая Россия – За правду".

Лидер партии Сергей Миронов заявил, что в рамках ротаций принято решение освободить Семигина от должности. На пост рекомендовали назначить первого зампреда комитета нижней палаты парламента по просвещению Яну Лантратову.

Напомним, что ранее суд частично удовлетворил иск парламентария, обязав Рассказова выплатить 500 тысяч рублей. Причиной стала ситуация, когда на сайте организации, возглавляемой депутатом, вышел пост за его подписью, где заявлялось, что батальону "Ахмат" якобы пришлось силой загонять солдат ВС России на поле боя. Семигин заявил о взломе, а Рассказов счел его слова отговоркой.

После этого депутата стали критиковать, в том числе и председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков.