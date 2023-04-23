Судно с россиянами на борту затерялось в Красном море

Вся береговая линия знает о пропаже, но с тем, чтобы собрать поисковую группу, есть проблемы

23 апреля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прогулочное судно с тремя россиянами на борту затерялось в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Ориентировочно, яхта пропала между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Как рассказала журналистам супруга капитана судна, если бы людей задержали военные, об этом уже было бы известно.

"Как я поняла, у Эритреи нет ресурсов на то, чтобы посылать вертолёты и поисковые катера. В Йемене всё совсем страшно в связи с ситуацией в стране. Ресурсы на поиск среди этих стран есть у Саудовской Аравии, и так как судно вышло именно из этой страны, по существующим нормам Эр-Рияд должен способствовать поискам", – сказала женщина.

Она добавила, что связалась с МИД России, а ведомство обращается во все инстанции, чтобы организовать поиски пропавших россиян.