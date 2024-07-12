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Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной

Предположительно, погибли три человека

12 июля 2024, 20:27, ИА Амител

Sukhoi Superjet 100 / Фото: телеграм-канал Mash
Sukhoi Superjet 100 / Фото: телеграм-канал Mash

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.

С 2014 года борт находится в эксплуатации у компании "Газпром авиа". Отмечается, что самолет упал во время испытательного полета после ремонта.

Погибли три человека. Капитан, второй пилот и бортпроводник. Пассажиров в салоне не было.

Причины крушения установят специалисты. По предварительным данным, у самолета мог отказать двигатель. 

крушение самолета

Комментарии 3

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Гость

01:20:07 13-07-2024

Проводника то зачем взяли, чай подносить?

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Гость

07:12:30 13-07-2024

Импортозамещение работает

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Гость

07:53:40 13-07-2024

Если бы не было санкций, то этот самолет благополучно летал до своего естественного списания. Вот в чем вопрос.

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