Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной
Предположительно, погибли три человека
12 июля 2024, 20:27, ИА Амител
Sukhoi Superjet 100 / Фото: телеграм-канал Mash
Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.
С 2014 года борт находится в эксплуатации у компании "Газпром авиа". Отмечается, что самолет упал во время испытательного полета после ремонта.
Погибли три человека. Капитан, второй пилот и бортпроводник. Пассажиров в салоне не было.
Причины крушения установят специалисты. По предварительным данным, у самолета мог отказать двигатель.
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