Суперчасы: "Ростелеком" объявил о распродаже умных часов для детей

В подарок к гаджету провайдер дарит подписку на VK Музыку и цифровой видеосервис Wink

27 июля 2023, 11:00, ИА Амител LjN8KZyih

Детские смарт-часы Elari 4G Wink / Фото: ПАО "Ростелеком"

Гаджеты бывают полезны. Например такие, которые не только нравятся детям, но и помогают родителям. Среди них – умные часы, которые теперь купить можно со скидкой. "Ростелеком" снизил стоимость детских смарт-часов Elari 4G Wink*, а также ежемесячный платеж при их покупке в рассрочку. С июля гаджет можно приобрести на 19-25% дешевле в зависимости от условий покупки.

Кто разработал часы?

Продукт стал совместной разработкой с крупнейшей ИТ-компанией VK* и международным лидером по детской носимой электронике Elari.

Как изменилась стоимость?

В регионе гаджет в черном и лиловом корпусе можно было купить за полную стоимость – 7 990 рублей либо в рассрочку на два года за 9 876 рублей.

В июле этого года оператор снизил стоимость до 6 499 рублей, а при условии рассрочки покупки – до 7 476 рублей*. В подарок новым обладателям умного продукта "Ростелеком" дарит подписку на VK Музыку и цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.

Что умеют смарт-часы?

Для родительского контроля в часах предусмотрены:

геолокация;

датчик снятия с руки;

кнопка SOS*;

безопасные зоны и аудиомониторинг;

трекер активности;

голосовой чат и виброзвонок.

Стандарт 4G* или Wi-Fi* обеспечивают стабильное соединение для видеозвонков. Для ребенка есть детский Wink, умная капсула VK c голосовым помощником Марусей, две камеры, игры и целый набор дополнительных функций.

А еще аудиокниги и плеер VK, а также мессенджер KidGram* от Elari в Telegram*.

"Высокое качество и возможности цифрового гаджета подтверждает спрос: с начала продаж обладателями смарт-часов Elari 4G Wink стали больше тысячи российских детей", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Где купить часы?

Узнать подробнее об умных часах и сделать заказ можно на сайте компании или в кол-центре по номеру: 8 800 1000 800. Гаджет доступен для заказа и на "Яндекс Маркете", "СберМегаМаркете", Ozon* и Wildberries*.

*По условиям рассрочки первоначальный взнос составляет 1 500 рублей и остается неизменным, а ежемесячный платеж с 10 июля 2023 года уменьшился с 349 до 249 рублей.

* Elari 4G Wink ("Елари 4Джи Винк"); VK ("ВК"); SOS ("СОС"); Wi-Fi ("Вай-Фай"); KidGram ("КидГрам"); Telegram ("Телеграм"); Ozon ("Озон"); Wildberries ("Вайлдберриз").

ПАО "Ростелеком"

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