Вдова Василия Шукшина может лишиться квартиры из-за долга
Вносить оплату за жилье в Хельсинки семья не может
30 января 2024, 09:31, ИА Амител
Лидия Федосеева-Шукшина может лишиться квартиры в Хельсинки из-за долга. Об этом рассказала ее внучка в эфире программы "Звезды сошлись".
По словам Анны Трегубенко, размер задолженности составляет уже около 100 тысяч рублей, а возникла она из-за того, что вносить платежи невозможно, потому что финские банки не принимают переводы.
Согласно финским законам, когда задолженность достигает определенной отметки, жилье выставляют на аукцион и продают. Трегубенко отметила, что даже знакомые семьи, которые живут в Финляндии, не соглашаются оказать помощь и внести платеж.
Внучка Федосеевой-Шукшиной добавила, что в квартире находится много памятных вещей, забрать которые также никто не может.
09:36:08 30-01-2024
Финские фашисты, как и во время ВОВ, снова поддержали блокаду России. Видимо, мало им памятных досок наоткрывали...
09:50:29 30-01-2024
сложно сочувствовать социально чуждым людям
10:25:52 30-01-2024
А долги зачем копить??? В Росси тоже есть подобные законы!
11:23:28 30-01-2024
Пусть обратится к Владимиру Владимировичу - помоги-и-и! Он же всемогущий, он же создал все эти и все другие проблемы, для малых, и великих человечков страны.