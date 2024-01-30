Вдова Василия Шукшина может лишиться квартиры из-за долга

Вносить оплату за жилье в Хельсинки семья не может

30 января 2024, 09:31, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

Лидия Федосеева-Шукшина может лишиться квартиры в Хельсинки из-за долга. Об этом рассказала ее внучка в эфире программы "Звезды сошлись".

По словам Анны Трегубенко, размер задолженности составляет уже около 100 тысяч рублей, а возникла она из-за того, что вносить платежи невозможно, потому что финские банки не принимают переводы.

Согласно финским законам, когда задолженность достигает определенной отметки, жилье выставляют на аукцион и продают. Трегубенко отметила, что даже знакомые семьи, которые живут в Финляндии, не соглашаются оказать помощь и внести платеж.

Внучка Федосеевой-Шукшиной добавила, что в квартире находится много памятных вещей, забрать которые также никто не может.