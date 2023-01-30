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Существуют ли сроки исковой давности на долги за электроэнергию?

У энергокомпании есть право ограничить поставку ресурса за долги в любой момент

30 января 2023, 11:44, ИА Амител

Деньги. фото: amic.ru
Деньги. фото: amic.ru

Есть ли сроки исковой давности на взыскание долгов за электроэнергию – такой вопрос поступил от читателя amic.ru на одной из онлайн-конференций Барнаульской горэлектросети. Публикуем ответ представителя компании:

Светлана Парфёнова, начальник управления продаж электроэнергии населению БГЭС:

Сроки исковой давности для взыскания долгов за электроэнергию составляют три года (Гражданский кодекс РФ, статья 196). Однако здесь есть нюанс: даже если имеющаяся задолженность не высужена, у энергокомпании есть право ограничить поставку ресурса за долги в любой момент.

Абонента предупредят о планируемом отключении за 30 дней. Как правило, наша компания направляет абонентам заказное письмо с уведомлением о вручении, а также размещает соответствующую информацию в ежемесячной квитанции за электроэнергию.

Игнорирование письма на почте не будет уважительной причиной, как на это рассчитывают недобросовестные потребители. Сообщение считается доставленным, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1, статья 165.1 Гражданского кодекса РФ). Данный факт подтверждён многолетней судебной практикой.

Мы советуем своим абонентам оплачивать электроэнергию до 10 числа каждого месяца. В составе коммунальных платежей электроэнергия – не самая дорогая услуга, однако её ограничение может существенно отразиться на вашем комфорте. Тем более что для подключения недостаточно просто погасить долги. Абонент обязан компенсировать вынужденное введение режима ограничения и затем его возобновление. В АО "Барнаульская горэлектросеть" компенсация расходов стоит 1100 рублей. Электроэнергию подключат в течение двух дней.

Комментарии 10

  • хапуги
    30 января, Гость   Ответить
  • Данный факт подтверждён многолетней судебной практикой ****** Интересный такой аргумент. Из разряда НОНД про гаишников.
    30 января, Гость   Ответить
  • даже если имеющаяся задолженность не высужена, у энергокомпании есть право ограничить поставку ресурса за долги в любой момент ---- Прикольно. Интересно могут ограничить если долг сложился еще в СССР
    30 января, Гость   Ответить
  • Получается им достаточно сказать "у вас долг за 1989 год". И бегай потом доказывай, что все оплачивал, ищи квитанции за 1989 год
    30 января, Гость   Ответить
  • ну да . И никуда не денесся заплатишь, милай....
    30 января, Гость   Ответить
  • да понятно что им закон не писан
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, А эти ... (подставьте сами что хотите) теперь вовсе квитанции не доставляют, ни до 10-го числа, ни после. Может, высудить у них что-нибудь? Кивают на почту, да только это не почтовые квитанции, а БГЭС. Но им до лампочки, от них можно услышать лишь одни угрозы.
    30 января, Гость   Ответить
  • Получается им достаточно сказать "у вас долг за 1989 год". И бегай потом доказывай, что все оплачивал, ищи квитанции за 1989 год------------------ можно обратиться в суд о признании отсутствия задолженности в связи со сроком давности. Потом взыскать с БГЭС плату за исковое и услуги адвоката.
    30 января, Гость   Ответить
  • С квитанциями беда. Потому что если приносят , то только к 10 числу. Почему так? Самостоятельно платить - никак не угадаешь, какую сумму выставят. Потому что передаешь по телефону одни показания, а в квитанции другие. Уже сколько раз на этом ресурсе писали, но бесполезно! Зачем мы звоним, тратим время и деньги, если БГЭС ставит другие цифры?
    30 января, Гость   Ответить
  • Самостоятельно платить - никак не угадаешь, какую сумму выставят. - Судя по тому, что вы сидите в интернете, компьютер у вас есть. Что мешает платить через лк? И показания передавать там же. Зачем вообще эти квитанции нужны?
    30 января, Гость   Ответить
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