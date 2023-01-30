Существуют ли сроки исковой давности на долги за электроэнергию?

У энергокомпании есть право ограничить поставку ресурса за долги в любой момент

30 января 2023, 11:44, ИА Амител

Деньги. фото: amic.ru

Есть ли сроки исковой давности на взыскание долгов за электроэнергию – такой вопрос поступил от читателя amic.ru на одной из онлайн-конференций Барнаульской горэлектросети. Публикуем ответ представителя компании:

Светлана Парфёнова, начальник управления продаж электроэнергии населению БГЭС:

Сроки исковой давности для взыскания долгов за электроэнергию составляют три года (Гражданский кодекс РФ, статья 196). Однако здесь есть нюанс: даже если имеющаяся задолженность не высужена, у энергокомпании есть право ограничить поставку ресурса за долги в любой момент.

Абонента предупредят о планируемом отключении за 30 дней. Как правило, наша компания направляет абонентам заказное письмо с уведомлением о вручении, а также размещает соответствующую информацию в ежемесячной квитанции за электроэнергию.

Игнорирование письма на почте не будет уважительной причиной, как на это рассчитывают недобросовестные потребители. Сообщение считается доставленным, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1, статья 165.1 Гражданского кодекса РФ). Данный факт подтверждён многолетней судебной практикой.

Мы советуем своим абонентам оплачивать электроэнергию до 10 числа каждого месяца. В составе коммунальных платежей электроэнергия – не самая дорогая услуга, однако её ограничение может существенно отразиться на вашем комфорте. Тем более что для подключения недостаточно просто погасить долги. Абонент обязан компенсировать вынужденное введение режима ограничения и затем его возобновление. В АО "Барнаульская горэлектросеть" компенсация расходов стоит 1100 рублей. Электроэнергию подключат в течение двух дней.