Сувениры с логотипом: как сделать бизнес узнаваемым

И повысить его конкурентоспособность на рынке

29 апреля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K1eZG

Кружки с логотипом / Фото: aleksandr_samochernyi / freepik.com

Если подойти к выбору сувенирной продукции внимательно и ответственно, то она станет полноценной частью маркетинговой стратегии бизнеса. В первую очередь, поможет сделать бренд более узнаваемым и заметным на рынке. Сувенирная продукция с логотипом всегда изготавливается под заказ – в зависимости от целей и задач фирмы подбирают конкретное решение.

Разнообразие сувениров

Сегодня логотип можно нанести на самые разные предметы:

футболки;

кепки;

ручки;

кружки;

шоперы;

толстовки;

ежедневники;

пепельницы и др.

Современные технологии печати позволяют использовать любые исходные материалы: дерево, кожу, пластик, керамику, ткани и другие.

Такие товары компания может продавать, но чаще их используют в качестве подарков клиентам, деловым партнерам, заказчикам. Часто сувениры с логотипом выдают собственным сотрудникам как часть обязательного дресс-кода или поощрение.

Сувенир с логотипом – способ продвижения бизнеса

Несмотря на кажущуюся простоту, сувенирная продукция – мощный инструмент пиара бренда и продвижения товаров и услуг компании.

С их помощью легко:

произвести благоприятное впечатление на покупателя;

достичь активной популяризации отдельного продукта или всей торговой марки;

подчеркнуть статус организации и повысить ее конкурентоспособность;

получить хорошую отдачу при минимальных вложениях;

делать рекламу бренда по-настоящему эффективной и запоминающейся;

закрепить деловые связи с партнерами.

Практичные сувениры, съедобные подарки, фирменные мерчи очень полезны. За них люди благодарны, что повышает степень их лояльности к бренду.

Хороший сувенир от компании

Правильный и запоминающийся сувенир может быть разным, здесь все зависит от типа продукции. Если это кружка, зажигалка, пепельница или другой предмет, предназначенный для личного использования, то логотип может быть максимально заметным.

Если вы планируете преподнести толстовку или футболку, то лучше, если название бренда не будет слишком выделяться. Так человек сможет использовать подарок в повседневной жизни. Специалисты рекомендуют делать логотип максимально лаконичным и при этом элегантным.

ООО "Фабрика сувениров"

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