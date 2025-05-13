Свадебный переполох. На Алтае назвали самую желанную дату для бракосочетания в 2025 году

Все больше пар выбирают красивые даты для регистрации брака

13 мая 2025, 13:50, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

25 июля станет самой популярной красивой датой для свадьбы в Алтайском крае в 2025 году. Зарегистрировать свои отношения в этот день уже изъявили желание почти 200 пар. В региональном управлении юстиции прогнозируют, что их число еще увеличится.

"184 заявления поступило на 25 июля. На втором месте – красивая дата 25.05.2025, ее выбрали 109 пар. Несмотря на то, что она выпадает на воскресенье, ЗАГС будут работать из-за высокого спроса. Узаконить свои отношения в День семьи, любви и верности, 8 июля, планируют 56 пар, а в красивую дату 25 октября – еще 22", – рассказали amic.ru в ведомстве.

В зеркальную дату 25.01.2025 в Алтайском крае состоялось 105 свадеб, 25.04.2025 – 140, еще 55 записей актов о заключении брака зарегистрировали в ЗАГСах региона 25.03.2025.

Напомним, заявление на регистрацию брака можно подать не раньше чем за год и не позднее чем за месяц до желаемой даты. Для этого нужно обратиться в ЗАГС лично или сделать это дистанционно через портал "Госуслуги". Во втором случае даже не придется никуда идти, главное – убедитесь, что выбрали нужный вам орган, и оплатите госпошлину. Сейчас ее размер составляет 350 рублей.