Свалку в Топчихинском районе начали тушить после вмешательства депутата Госдумы

Работают пожарные, военная спецтехника и приглашенные специалисты

27 июня 2025, 12:10, ИА Амител

Дым от возгорания на свалке в Топчихинском районе / Фото: altai.spravedlivo.ru

В истории с постоянными возгораниями полигона твёрдых коммунальных отходов в Топчихинском районе наметился прогресс. После обращения депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева стало ясно: работа действительно идёт. Как сообщила руководитель местного отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Елена Кочетова, свалку уже разровняли, и плотные клубы дыма заметно уменьшились.

Жители поблагодарили Александра Терентьева за вмешательство. Районная администрация уточнила: активные работы стартовали 21 мая. К тушению помимо пожарной части Топчихи подключили подразделения местного гарнизона и спецтехнику военных. Мусор поливают водой, перемещают, формируют бурты, но глубинное тление полностью убрать пока не удалось: площадь полигона большая, стоит жара и очаги воспламенения вспыхивают снова. Для пожарной безопасности кроме минерализованной полосы прорыли траншею вокруг свалки с устройством отвала.

"По информации пожарных, налицо признаки намеренных поджогов, которые носят регулярный характер. Угроза открытому огню для населённого пункта отсутствует", – подчёркивают в администрации Топчихинского района.

Для усиления мер пригласили барнаульскую компанию, специализирующуюся на ликвидации свалочных пожаров региона. Бригада приступила к работе 21 июня. Эксплуатацию старого полигона официально завершили ещё 1 декабря 2023-го, а новую площадку для временного складирования отходов (до 11 месяцев) оборудуют на безопасном расстоянии от села.

Проект рекультивации действующего "проблемного" участка разработали в 2019 году, но средств не хватило. Сейчас стоимость восстановления оценивают как минимум в 155 млн рублей. Процесс рассчитан почти на семь лет и включает технический и биологический этапы.

"Радует, что Топчихинский район имеет первые успехи в борьбе со свалкой, которая систематически возгорается. Надеюсь, что в ближайшее время будет одержана уверенная победа над дымящимся полигоном", – подытожил Александр Терентьев.