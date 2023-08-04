Свергнутый президент Нигера обратился к США и миру за помощью

Мохамед Базум просит содействия в восстановлении конституционного порядка

04 августа 2023, 11:16, ИА Амител

Столица Нигера Ниамей / Фото: unsplash.com

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок, пишет The Washington Post.

Напомним, 26 июля мятежники объявили об отстранении Базума с поста президента Нигера. Свое решение захватчики власти объяснили решением "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации".