Свергнутый президент Нигера обратился к США и миру за помощью
Мохамед Базум просит содействия в восстановлении конституционного порядка
04 августа 2023, 11:16, ИА Амител
Столица Нигера Ниамей / Фото: unsplash.com
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок, пишет The Washington Post.
Напомним, 26 июля мятежники объявили об отстранении Базума с поста президента Нигера. Свое решение захватчики власти объяснили решением "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации".
11:27:50 04-08-2023
зассут пиндосы туда сунуться
12:24:13 04-08-2023
гость (11:27:50 04-08-2023) зассут пиндосы туда сунуться... Зассут, не зассут - уровень понимания))
11:37:29 04-08-2023
пошел по миру...
12:34:57 04-08-2023
Общие ценности-это европейские ценности,ценности из США и ценности некоторых африканских стран?Вот как раз за них и надо бороться.
12:39:05 04-08-2023
Да они там еще те тираны. Народ в нищете, а сами шикуют. А как взяли за шкурку, так спасите, помогите. И ведь придут и помогут, уж больно запасов у них лишних много, а головы освоить это дело нет.
13:05:52 04-08-2023
Второй Зеленский
13:26:14 04-08-2023
а почему не к нам, мы же лучшие друзья Африки
16:11:19 04-08-2023
а нефига было цифровую валюту внедрять!