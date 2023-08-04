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Свергнутый президент Нигера обратился к США и миру за помощью

Мохамед Базум просит содействия в восстановлении конституционного порядка

04 августа 2023, 11:16, ИА Амител

Столица Нигера Ниамей / Фото: unsplash.com
Столица Нигера Ниамей / Фото: unsplash.com

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок, пишет The Washington Post.

Напомним, 26 июля мятежники объявили об отстранении Базума с поста президента Нигера. Свое решение захватчики власти объяснили решением "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации".

Политика

Комментарии 8

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гость

11:27:50 04-08-2023

зассут пиндосы туда сунуться

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Гость

12:24:13 04-08-2023

гость (11:27:50 04-08-2023) зассут пиндосы туда сунуться... Зассут, не зассут - уровень понимания))

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Гость

11:37:29 04-08-2023

пошел по миру...

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Гость

12:34:57 04-08-2023

Общие ценности-это европейские ценности,ценности из США и ценности некоторых африканских стран?Вот как раз за них и надо бороться.

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Гость

12:39:05 04-08-2023

Да они там еще те тираны. Народ в нищете, а сами шикуют. А как взяли за шкурку, так спасите, помогите. И ведь придут и помогут, уж больно запасов у них лишних много, а головы освоить это дело нет.

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Гость

13:05:52 04-08-2023

Второй Зеленский

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Гость

13:26:14 04-08-2023

а почему не к нам, мы же лучшие друзья Африки

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Гость

16:11:19 04-08-2023

а нефига было цифровую валюту внедрять!

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