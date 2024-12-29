Сверхмощная вспышка произошла на Солнце, которая спровоцирует магнитные бури

Вспышка, которой присвоили высший балл X, произошла на Солнце утром 29 декабря

29 декабря 2024, 18:12, ИА Амител

Фото: NASA/SDO

Утром 29 декабря на Солнце произошла вспышка максимальной силы балла X, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Предыдущая вспышка такого уровня была зафиксирована 8 декабря.

"Сегодня утром на Солнце зарегистрирована вспышка высшей категории. Она началась в 10:08 по московскому времени, а пик излучения пришелся на 10:18. Взрывная фаза длилась около получаса, и предварительно оцененный балл события составляет X1.1", – уточнил Богачев.

Он добавил, что рост солнечной активности наблюдается уже около недели, и за это время количество вспышек увеличилось почти вдвое. Однако только сейчас уровень вспышек достиг категории X, отметил ученый. Кроме того, он указал, что взрыв произошел в области, способной оказать влияние на Землю.