Сверлильные станки по металлу: зачем нужны, как работают и в чем преимущества их использования на производстве

Современные сверлильные станки подходят для металлургической, машиностроительной, обрабатывающей, судостроительной и другой промышленности

23 декабря 2022, 18:52, ИА Амител

Фото: freepik.com

Сверлильный станок — это устройство для формирования отверстий до 100 мм в металлических деталях. Но сейчас технические возможности такой техники очень широки, поэтому использовать её можно и для других технологических операций.

Сверлильный станок по металлу представлен к продаже преимущественно в промышленных модификациях — приобретать бытовые модели просто нецелесообразно. Рассмотрим основные возможности, конструктивные особенности и преимущества установок.

Назначение оборудования

Основной параметр устройства — наибольший условный диаметр сверления отверстия. Также отличаются показатели вылета и хода шпинделя, скоростные и другие характеристики. В зависимости от конкретной модели агрегат может выполнять:

— сверление отверстий;

— развёртку;

— расширение диаметра;

— зенкование детали;

— нарезание резьбы;

— вырезание дисков из листового материала.

Устройства гарантируют высокую точность сверления, идеальную окружность отверстия, отсутствие шероховатостей, зазубрин и других дефектов. Оборудование применяют в металлургической, машиностроительной, обрабатывающей, судостроительной и других сферах.

Конструкция станка

Все сверлильные станки имеют аналогичную конструкцию. Устройство состоит из:

— электродвигателя;

— сверлильной головки;

— шпинделя, являющегося частью сверлильной головки;

— зажимного патрона для фиксации насадок, установленного на шпинделе;

— механизма регулировки;

— станины — массивного литого элемента, обеспечивающего устойчивость оборудования;

— стойки, жёстко прикрепленной к станине.

Это базовая комплектация, в профессиональных моделях она расширяется. От сложности конструкции напрямую зависит проведение разного объёма настроек.

Передача вращения от двигателя на зажимной патрон происходит не напрямую через вал, а с помощью приводного ремня. Вал жёстко зафиксирован, что гарантирует высокоточную обработку деталей без образования биения.

Плюсы использования сверлильных станков на производстве

Сверлильные станки по металлу с ЧПУ обладают превосходными эксплуатационными характеристиками. По словам представителей компании https://www.stanki.ru/, оборудование востребовано среди покупателей благодаря ряду преимуществ:

— оптимизация рабочих процессов на производстве, их частичная автоматизация;

— увеличение объёма производства;

— повышение точности выполняемых задач — вероятность брака исключена, что положительно сказывается на рентабельности производства и минимизирует издержки;

— сверление отверстий в широком диапазоне, многофункциональность;

— возможность работы с заготовками, деталями и изделиями с различными параметрами (материал, размер, плотность);

— простая и быстрая настройка, безопасность;

— мощность и эксплуатационный ресурс, достаточные для бесперебойной работы даже в условиях высоких нагрузок.

При правильном подборе сверлильный станок быстро окупается. На практике уже через год после покупки агрегат начинает приносить чистую прибыль.

ООО «Станки.Ру»

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