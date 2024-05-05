Светлый праздник. Как встретили Пасху в старейшем храме Барнаула
Православные верующие отмечают один из важнейших христианских праздников
05 мая 2024, 07:20, ИА Амител
Сотни барнаульцев пришли на пасхальные богослужения в ночь на 5 мая. Во всех храмах города в полночь прошли крестные ходы и божественные литургии. Мы заглянули в этот вечер в старейший храм Барнаула – Покровский кафедральный собор. Смотрите наш фоторепортаж оттуда.
Кстати, сегодня на территории собора по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия организуют праздничный стол с полевой кухней. Всех желающих угостят вкусной выпечкой, горячими напитками и сытным обедом.
Присоединиться к праздничной трапезе 5 мая можно с 11:00 до 13:00, сообщают "Вести Алтай". Кроме этого, в храме можно освятить куличи, поставить свечки, заказать молебны.
Напомним, в этом году светлый праздник Пасха выпал на 5 мая. Им завершается самый строгий и продолжительный Великий пост.
12:19:26 05-05-2024
Фотки классные! Кто фотограф? Катя С?
13:37:05 05-05-2024
Христос Воскресе! Старейший храм Барнаула из ныне существующих, наверное Знаменский собор - заложен в 1853, построен в 1858. А Покровский - в 1898-м и 1904-м соответственно.