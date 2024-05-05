Светлый праздник. Как встретили Пасху в старейшем храме Барнаула

Православные верующие отмечают один из важнейших христианских праздников

05 мая 2024, 07:20, ИА Амител

Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотни барнаульцев пришли на пасхальные богослужения в ночь на 5 мая. Во всех храмах города в полночь прошли крестные ходы и божественные литургии. Мы заглянули в этот вечер в старейший храм Барнаула – Покровский кафедральный собор. Смотрите наш фоторепортаж оттуда.

Кстати, сегодня на территории собора по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия организуют праздничный стол с полевой кухней. Всех желающих угостят вкусной выпечкой, горячими напитками и сытным обедом.

Присоединиться к праздничной трапезе 5 мая можно с 11:00 до 13:00, сообщают "Вести Алтай". Кроме этого, в храме можно освятить куличи, поставить свечки, заказать молебны.

Напомним, в этом году светлый праздник Пасха выпал на 5 мая. Им завершается самый строгий и продолжительный Великий пост.