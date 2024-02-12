Светофор отключат на оживленном перекрестке в Барнауле
Отключение продлится три часа
12 февраля 2024, 17:30, ИА Амител
Светофор / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
В Барнауле 13 февраля отключат светофор на оживленном перекрестке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Регулировка не будет работать на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна. Отключение продлится с 13 до 16 часов дня.
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения", – сказано в сообщении.
20:19:35 12-02-2024
Не "продлится три часа", а в промежутке с 13 до 16 будет плановое отключение электроэнергии, всяко меньше чем на на часа!