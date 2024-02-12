Светофор отключат на оживленном перекрестке в Барнауле

Отключение продлится три часа

12 февраля 2024, 17:30, ИА Амител

Светофор / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле 13 февраля отключат светофор на оживленном перекрестке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Регулировка не будет работать на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна. Отключение продлится с 13 до 16 часов дня.