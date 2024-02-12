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Светофор отключат на оживленном перекрестке в Барнауле

Отключение продлится три часа

12 февраля 2024, 17:30, ИА Амител

Светофор / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Светофор / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле 13 февраля отключат светофор на оживленном перекрестке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Регулировка не будет работать на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна. Отключение продлится с 13 до 16 часов дня.

"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения", – сказано в сообщении.

Барнаул Дороги

Комментарии 1

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Гость

20:19:35 12-02-2024

Не "продлится три часа", а в промежутке с 13 до 16 будет плановое отключение электроэнергии, всяко меньше чем на на часа!

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