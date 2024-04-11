Светофор отключат в самом центре Барнаула

Регулировка не будет работать полтора часа

11 апреля 2024, 13:31, ИА Амител

Отключенный светофор / Фото: t.me/barnaul_org

В центре Барнаула временно отключили светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Регулировка не будет работать на пересечении пр. Социалистического с улицей Молодежной. Отключение продлится с 13:30 до 15:00.

Оно связано с проведением работ на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.