Светофор временно отключат на Павловском тракте

Специалисты будут проводить аварийные работы

18 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Светофор / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле на оживленном перекрестке временно отключили светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ сегодня с 09:00 до 12:00 часов будет отключен светофорный объект на пересечении Павловского тракта с улицей Бабуркина", – сказано в сообщении.

Водителей просят быть внимательными, аккуратными и двигаться согласно дорожным знакам на время отключения регулировщика.