Светофор временно отключат на Павловском тракте
Специалисты будут проводить аварийные работы
18 апреля 2024, 09:15, ИА Амител
Светофор / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
В Барнауле на оживленном перекрестке временно отключили светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ сегодня с 09:00 до 12:00 часов будет отключен светофорный объект на пересечении Павловского тракта с улицей Бабуркина", – сказано в сообщении.
Водителей просят быть внимательными, аккуратными и двигаться согласно дорожным знакам на время отключения регулировщика.
10:02:47 18-04-2024
да он еще вчера не работал уже!
13:25:09 18-04-2024
позавчера не работал весь день