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Светофор временно отключат на Павловском тракте

Специалисты будут проводить аварийные работы

18 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Светофор / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Светофор / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле на оживленном перекрестке временно отключили светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ сегодня с 09:00 до 12:00 часов будет отключен светофорный объект на пересечении Павловского тракта с улицей Бабуркина", – сказано в сообщении.

Водителей просят быть внимательными, аккуратными и двигаться согласно дорожным знакам на время отключения регулировщика.

Барнаул Дороги

Комментарии 2

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Гость

10:02:47 18-04-2024

да он еще вчера не работал уже!

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ГОСТЬ

13:25:09 18-04-2024

позавчера не работал весь день

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