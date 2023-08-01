Светофоры на полтора часа отключат на нескольких перекрестках в Барнауле

Регулировать перекрестки не будут с 13:30 до 15:00

01 августа 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

1 августа в Барнауле временно отключат светофоры на нескольких перекрестках. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С 13:30 до 15:00 не будут работать светофоры на пресечениях улицы Малахова с Петра Сухова и Эмилии Алексеевой.

Отключать их будут, чтобы провести плановые работы на электросетях.

Горожан просят быть внимательными и аккуратными. На дорогах, при выключенных светофорах, нужно пользоваться знаками.