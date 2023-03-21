Светофоры отключат на четырёх перекрёстках в Барнауле

Устройства не будут работать пять часов

21 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 21 марта на четырёх участках временно отключат светофоры, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 09:00 до 14:00 на следующих перекрёстках:

пр. Комсомольский – ул. Партизанская;

пр. Комсомольский – ул. Никитина;

пр. Комсомольский – ул. Интернациональная;

ул. Максима Горького – ул. Никитина.

Причина отключения – плановый ремонт на электросетях. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.