Светофоры отключат на двух участках в Барнауле

Устройства не будут работать из-за планового техобслуживания

23 августа 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 23 августа отключат светофоры в Индустриальном районе, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Попова и Трактовой. А с 12:00 до 17:00 – на перекрестке Ускова – Власихинская.

Причина – плановое техобслуживание светофоров.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.