Светофоры отключат на Комсомольском проспекте в Барнауле

Электрики будут проводить плановые работы на сетях

20 февраля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Барнауле в понедельник, 20 февраля, отключат три светофора на пересечении Комсомольского проспекта с улицами Димитрова, Кирова и Чкалова, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать с 13:00 до 16:00. Причина – плановые ремонтные работы на электросетях.

Водителей просят с пониманием отнестись к обстановке на дороге и заранее продумать маршруты.